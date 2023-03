Manuel Díaz 'El Cordobés' vive el Día del Padre más especial de su vida

No es este un 19 de marzo como cualquier otro para Manuel Díaz 'El Cordobés', máxime cuando hasta hace no mucho tiempo el diestro seguía peleando por lograr el reconocimiento público de su padre tras varias décadas de incansable lucha. Ese momento tan ansiado llegó por fin a mediados del pasado febrero, de ahí que el torero viva esta fecha tan señalada de una forma como no lo había hecho nunca antes.

Horas antes del Día del Padre, el maestro de 54 años iniciaba su vibrante gira de despedida a los ruedos en Morón de la Frontera (Sevilla), en una plaza donde era arropado por Manuel Benítez desde la barrera. Era la primera vez que la leyenda del toreo veía en persona a su hijo dar muletazos sobre la arena, de ahí el significado tan especial que desprendía la faena. Al finalizar la misma, veía además cómo su descendiente le brindaba con orgullo las dos orejas y el rabo que había cortado.

Desde que se produjo la esperada reconciliación, ambos quieren recuperar todo lo que se han perdido y vienen compartiendo varios actos en público donde se regalan el cariño mutuo. Para Manuel Díaz, esta jornada es de doble celebración puesto que él también ejerce como padre y cuenta con el amor profundo de los suyos. Así quedaba reflejado en las entrañables felicitaciones que le han enviado hoy su mujer, Virginia Troconis, y su hija mayor, Alba.

"Tenemos mucha suerte todos los que estamos a tu lado. Luchador incansable, padre, amigo, compañero de vida, un ser humilde... Eres increíble, no dejas de sorprenderme y darme lecciones de vida. Feliz Día del Padre al mejor", le ha transmitido su esposa en su perfil público, junto a dos bonitas imágenes del pasado donde los vemos en familia hacerse un divertido selfie.

En las fotos, una en color y otra en blanco y negro, aparecen los dos niños -ahí más jóvenes- que tuvo el diestro con la modelo venezolana: Manuel, que ya tiene 18 años, y Triana, de 15. Por su parte, la hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal también ha dedicado a su progenitor unas sentidas palabras donde le agradece tener "esa mirada cómplice, por ser un padre de los pies a la cabeza, por darnos tantos valores, herramientas y libertad para ser...", le escribe.

"Pero, sobre todo, por enseñarnos lo que realmente es importante y nunca soltarnos la mano. Te amo y te amamos. Siempre has sido y serás el hombre de mi vida", concluye la joven de 23 años junto a una preciosa foto de ambos mirándose a la cara de forma cómplice. Por último, Alba Díaz también ha compartido otra adorable instantánea junto a sus dos hermanos menores, a los que adora igualmente.

