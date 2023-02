¿Reclamará la herencia? ¿Se cambiará el apellido? Manuel Díaz resuelve todas las incógnitas

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha desgranado punto por punto cómo se fraguó el esperado encuentro con Manuel Benítez 'El Cordobés'. El diestro, de 54 años, se ha emocionado al recordar el primer abrazo que se dieron, un acercamiento que tuvo lugar en la finca del mítico torero, concretamente, en la bodega de su casa. De esta forma, han dado paso a una nueva etapa entre ellos. "Qué más da lo que haya pasado antes", ha dicho Manuel Díaz. "Yo le escuché decir hijo y esa palabra saliendo de su boca se me clavó dentro", ha añadido. El torero ha asegurado que ya tiene todo con lo que siempre soñó: el cariño y reconocimiento de su progenitor. Pero, inevitablemente, esta situación ha generado alguna que otra duda.

¿Reclamará la herencia?

El 3 de mayo de 2016 la Justicia reconocía que Manuel Díaz era hijo "no matrimonial" de Manuel Benítez, "con todos los efectos jurídicos inherentes a dicha declaración" y lo que esta relación conlleva para ambos. Según la ley, todo hijo tiene derecho a una participación en la herencia de sus padres, sin embargo, no es el motivo que ha llevado a Manuel Díaz a encontrarse con Manuel Benítez. "Nunca en mi vida se me ocurriría reclamar algo del patrimonio de mi padre", ha dicho rotundo. "Sé dónde lo ha ganado y el trabajo que cuesta ganarlo ahí porque yo lo he ganado en el mismo sitio. Yo no estoy aquí buscando remunerarme", ha aclarado. El torero ha insistido en que no necesita más reconocimiento. "Al revés, yo estoy aquí para dar, para sumar y para aportar. Y si soy capaz de, en este espacio que nos queda, conseguir que él sea feliz a mi lado, yo habré triunfado. Eso es lo único que pretendo porque para mí él siempre ha sido y será lo más grande de esta Tierra", ha declarado.

¿Se cambiará el apellido?

Manuel Díaz ya se pronunció sobre el cambio de apellidos en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2016. "No me lo he planteado todavía porque no es mi finalidad, yo estoy muy feliz con mis apellidos. Un apellido no me ha hecho la persona que soy", aseguró en aquel momento. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces y ahora todo podría ser diferente. "Yo nunca he sido mucho de papeles", ha manifestado este martes. "Pero imagínate, hipotéticamente, que un día mi padre me dice: 'Yo quiero que tú te llames Benítez'. Si él me lo pide pues alomejor accedo, pero ahora mismo no tengo ninguna inquietud ni de cambiar mi nombre ni de participar en nada", ha señalado.

El torero ha vuelto a recalcar que ya tiene "todo lo que necesitaba y quería". "Todo lo demás me sobra. Yo lo que quiero es que todo esté en armonía. Que su familia esté bien, que la mía esté bien.... yo estoy abierto a conocer a todo el mundo. No tengo ni un ápice de rencor y donde mi padre me diga que vaya ahí estaré porque considero que debe ser así".

