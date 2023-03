Vicky Martín Berrocal revela que su hija Alba no quería conocer a su abuelo antes de que lo hiciera su padre

Vicky Martin Berrocal no tiene filtros, esta en paz consigo misma y se atreve con todo, prueba de ello es que tras triunfar como diseñadora, la onubense se ha lanzado a publicar un libro que lleva por título 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad' en el que ofrece ayuda a todas aquellas mujeres que por exigencias de la sociedad actual se han sentido inseguras o acomplejadas por su físico. “Yo he llorado con una talla 40 y con una 46, el ser feliz no es cuestión de tallas” ha afirmado Vicky.

VER GALERÍA

- La curiosa confesión de Vicky Martín Berrocal sobre su relación con Manuel Díaz 'El Cordobés

- Vicky Martín Berrocal: su madre, su hermana y su hija, tres generaciones de mujeres con mucho arte y estilo, de boda en Jerez

La diseñadora, quien ponía fin hace un año a su relación con el empresario portugués João Viegas Soare, ha asegurado que está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. “Mi mejor versión es ahora. Estoy en paz” afirmaba Vicky durante su asistencia a El programa de Ana Rosa.

El encuentro de Alba con su abuelo

Volcada en los suyos y en especial en su hija Alba, de 23 años, fruto de su matrimonio con Manuel Díaz ‘el Cordobés’, Vicky no ha dudado en hablar del reciente y esperado encuentro de su ex con su padre, Manuel Benítez, abuelo de su hija. “Yo siempre le he hablado con mucho cariño a mi hija de Manuel y le he entregado todo lo que he tenido de su abuelo” señalaba la diseñadora.

VER GALERÍA

- La reacción de Alba Díaz al esperado encuentro entre su padre y su abuelo

- Alba Díaz desvela pletórica que ya ha tenido contacto con su abuelo paterno, Manuel Benítez

Emocionada por este encuentro que llega con 54 años de retraso, Vicky ha revelado que hubo un momento en el que pensó llevar a su hija a conocer a su abuelo, pero que esta le dijo: “Yo no pienso conocer a mi abuelo, si mi abuelo no conoce a su padre”. “Esto no va a pasar, mamá” y por este motivo, ella no volvió a insistir más.

Amigo íntimo de su padre

Vicky, quien ha confesado que su ex y su padre llevan más o menos un año y pico teniendo contacto, también ha recordado cómo su padre, José Luis Martín Berrocal, gran amigo de Manuel Benítez intentó mediar para que su yerno conociera a su padre e incluso para que estuviera presente en su boda, pero en aquel momento todo esfuerzo fue en vano. “Manuel enamoró a mi padre cuando fue a pedirle permiso para casarse conmigo y desde aquel momento se hicieron íntimos. Mi padre quería a Manuel como si fuera un hijo” ha señalado.

VER GALERÍA

El día que Vicky conoció a Manuel Benítez

La diseñadora también ha relatado cómo y cuándo conoció ella al Cordobés padre, ya que como hemos señalado anteriormente mantenía una gran amistad con su progenitor. “Yo conocí a Manuel Benítez en mi casa, en una finca de Linares que tenía mi padre” ha revelado Vicky. “Yo estaba hablando en ese momento con Manuel cuando su padre entró por la puerta y yo le dije al que sería mi marido: ‘Está aqui tu padre’”.

VER GALERÍA

Fue ese mismo día cuando la diseñadora, sin ningún tipo de reparos y conociendo el sufrimiento de su novio le dijo a Benítez: “Si Manuel no es tu hijo, es que no tiene padre. Este es tu hijo sí o sí”. En aquel momento, no hubo ningún tipo de respuesta,, pero según Vicky su mirada lo decía todo.