Vicky Martín Berrocal entrevista por primera vez a su madre y se emociona al escucharla hablar sobre el amor

Vicky Martín Berrocal ha hablado en más de una ocasión sobre la historia de amor de sus padres, José Luis Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos escuchado la versión de la verdadera protagonista de un romance que fue un auténtico escándalo para la época. "Mi vida ha sido de rosas y espinas pero porque yo he querido", ha dicho Victoria antes de contar públicamente cómo fue su relación con el empresario madrileño, que falleció el 29 de diciembre de 2008 de un derrame cerebral.

Los padres de la diseñadora se conocieron en Huelva. Victoria era de allí y trabajaba en unos grandes almacenes. José Luis, por su parte, dejó Madrid para trabajar en una empresa de autobuses de la ciudad andaluza. "Tu padre tomaba café al lado de donde yo trabajaba y cada vez que yo pasaba pues me decía algún piropo. Ahí vino una historia, salimos...", ha recordado Victoria, de 76 años. "Era un amor que yo creo que no va a existir en la vida y ese tipo de amor creo que algunas veces es malo, no es sano, yo creo que siempre una parte quiere mas que otra y me tocó a mí querer más, pero no me arrepiento", ha añadido.

Victoria se enamoró locamente de José Luis sin saber que él ya tenía otra familia. "Como entonces no había redes, no sabía todo lo que tenía que saber", ha señalado durante la charla. Pero pronto conoció la verdad gracias a la mujer de un amigo del empresario. "Lo primero que esta mujer me dice es: '¿Tú sabes que José Luis tiene una hija?'. Ahí es donde empiezo a sufrir en mi vida. Es verdad que él me decía muchas veces que me tenía que contar una cosa, pero yo nunca pensé que podría ser eso", ha recordado.

Totalmente destrozada, Victoria le preguntó a José Luis si era cierto que tenía una hija. "Me dijo que sí y le dije que no pasaba nada, solamente que él haría su vida y yo la mía porque esto se termina ahora mismo". Estuvieron separados cinco meses hasta que un día el empresario se presentó en la puerta de su casa para contarle su historia. "Él me explica que tiene una mujer, aunque no estaba casado, nunca se casó, se murió soltero. Yo le dije que se casara, que formara su familia y que se olvidara de mí, pero no fue así. Volví con él y hasta que se murió", ha declarado.

Victoria perdonó a José Luis, "un hombre maravilloso que te conquistaba al momento solo con hablar". Sus padres, en cambio, nunca aceptaron la relación y jamás dejaron que el empresario entrara en su casa. Pero a la onubense le dio igual. "Me puse el mundo por montera. Era mi vida, mi amor y me daba igual la reacción de la gente. Yo solo quería verle a él, era feliz. Sabía que en el carro entraba otra familia y no quería que la abandonara ni que tampoco me abandonara a mí", ha asegurado.

Finalmente, el empresario se separó de su primera mujer, con quien tenía tres hijos, José Luis, David y Marisa, para comenzar una nueva etapa al lado de Victoria. "Él decide dejar a una familia y yo le digo paseando por la playa de Punta Umbría: 'José Luis, lo que tú has hecho, tú eres el culpable, no me vengas después a decir que lo has hecho por mí, por mí no quiero que lo hagas, yo lo tengo muy claro que en este carro vamos dos familias, la que quiera que se baje, pero yo no me voy a bajar'. Nunca quise que dejara a esa familia. Yo ya estaba acostumbrada a tenerlo con su otra familia a mí no me molestaba", ha dejado claro la que fuera Miss Huelva.

Sin embargo, tras esta decisión "vinieron más espinas", pues el empresario le fue infiel a Victoria con otras mujeres. "Me llamaban por teléfono y me decían: '¿Sabe quién soy? Soy la chica que está con tu marido", ha recordado. Ante llamadas así, ella respondía: "Lo primero, no es mi marido. Y lo segundo: Tú eres la iglesia y yo la catedral". Pese a ello, Victoria continuó adelante con la relación. "El único defecto que le he encontrado en la vida es lo mujeriego que era, pero es que tenía algo, ese algo que no se sabe lo que es, era de otro planeta. A las personas no se las cambia y ya me daba igual. A mí me compensaba una mirada suya, un beso...".

Uno de los momentos más difíciles de la vida de Victoria fue cuando se quedó embarazada de su hija Vicky. Tenía tanto miedo que se lo ocultó a sus padres y dio a luz sola en un hospital de Sevilla. Cuando sus padres se enteraron, corrieron a estar a su lado y a conocer a la niña. José Luis, por su parte, tardó "siete días" en ir a conocer a su hija. "Quiero decir que yo no quería quedarme embarazada de ti. Yo no tenía pensamiento de quedarme embarazada. Vino porque tu padre me engañó. Yo le dije: 'No te vas a salir con la tuya. Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada'. Contestación de él: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'". Nueve años después de la llegada de Vicky, nació Rocío.

Si volviera a nacer, Victoria tiene claro que no cambiaría ni una sola coma de su historia. "Querría ser la misma persona y conocer al mismo hombre", ha afirmado. Desde la muerte de José Luis en 2009, la onubense no ha tenido pareja. "Solo he tenido un hombre en mi vida. ¿Yo ahora con otro hombre? Ni lo veo ni lo quiero. Yo sería incapaz, por mi cabeza nunca ha pasado eso", ha dicho tajante. En estos momentos, lo único que desea es seguir disfrutando de la compañía de sus dos hijas y de su nieta Alba.