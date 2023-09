El papel clave que Manuel Benítez tendrá en la despedida de los ruedos de su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés'

El pasado mes de febrero se produjo ese primer abrazo que Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) dio a su padre, Manuel Benítez (87). Han pasado ya siete meses, pero aún analiza cada segundo de ese sueño que se hizo realidad tras 54 años deseándolo. Aquel día su vida cambió para siempre y actualmente mantienen una relación fluida y cercana en la que no hay cabida para rencores ni reproches. Todo lo contrario. El diestro ha asegurado que se queda con el aprendizaje de esas cinco décadas, disfruta del presente junto a su progenitor y mira emocionado al futuro al saber que el V Califa del toreo tendrá un papel relevante en su próximo adiós a los ruedos.

"Me ha ayudado tanto, él me ha ayudado tanto a mí que no se lo podría pagar en tres vidas. Me ha hecho como soy, lo que me ha regalado mi padre es mi lucha. Es el aprender a luchar, a sentir, a ser mejor cada día, a no tener rencor a nada, a aceptar", ha explicado Manuel en el plató de TardeAR, espacio que se ha estrenado esta misma semana y en el que el diestro se incorpora como colaborador. Coincidirá de esta manera con su exmujer, Vicky Martín Berrocal, con la que fue padre por primera vez de Alba y a la que sigue unido por una estrecha relación de amistad.

Tras esa primera toma de contacto, ahora padre e hijo pasan mucho tiempo juntos. Les gusta pasar horas hablando de toros y a Díaz les fascina escucharle contar anécdotas sobre todos los países en los que ha estado y los amigos que ha hecho en todo el mundo. Observa también con atención cómo la leyenda del toreo es capaz de hablar y expresarse con las manos. "Es el ser humano más maravilloso e increíble", ha dicho sin ocultar su felicidad plena y ya muy recuperado de la grave cogida que sufrió hace un mes en Huesca. Además, ha contado que mientras se estaba fraguando ese primer encuentro con Benítez se encontró con Ana Rosa y le contó que estaba sucediendo una cosa maravillosa.

Durante la conversación con Ana Rosa Quintana, y con la orgullosa mirada de su esposa Virginia Troconis escuchando tras las cámaras, Manuel ha hablado del día de su inminente retirada. Como ya adelantó, se prepara para despedirse de los toros este 2023, después de 30 años en activo. La fecha está ya decidida: el 15 de octubre en la Feria de San Lucas, en Jaén. En ese último día vestido de luces, Manuel Benítez, al que define como "el hombre que más admiro", estará a su lado y pisará el albero para cortarle la coleta. Será, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la tarde tanto para el protagonista como para el público, que ha sido incondicional durante toda su trayectoria.

En esta nueva etapa llena de cambios, Díaz ha querido agradecer la inmensa generosidad que su madre, Dolores, le ha demostrado siempre, desde que era un niño que intentaba acercarse a su padre y llamar la atención hasta la actualidad, cuando sus caminos al fin se han unido. Ha resaltado que ella nunca le ha inculcado rencor hacia Benítez y celebra todas las cosas que "hemos conseguido juntos y las vamos a seguir consiguiendo". Además, ha dejado claro que nunca dudó cuando, de pequeño, le desveló la identidad de su progenitor: "Que un hijo crea a su madre es lo más importante para una madre y yo siempre la he creído”.

El consejo a su hija mayor

Para Manuel, su familia es su absoluta prioridad y tiene una gran conexión con sus hijos, aunque comenta con sentido del humor que es "aprendiz de padre" porque "soy blandisimo". De Alba, su primogénita y la más mediática de los tres, destaca que "tiene pasos importantes que seguir en este mundo porque su madre es una fenómena en el tema de moda". La joven terminó en 2021 la carrera Business & Communication que cursó el College for the International Studies de Madrid, donde coincidió con Felipe de Marichalar y Fernando Sanz Asensio. Actualmente es influencer, una faceta que el diestro reconoce no entender mucho, pero la apoya y le ha dado un consejo de futuro: "Hay que tener claro cuándo hay que pegar un cambio, en la vida hay que evolucionar".