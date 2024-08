El verano de Vicky Martín Berrocal en Mallorca: jornadas en alta mar y reencuentro con un viejo amor

Vicky Martín Berrocal ha elegido Mallorca como nuevo destino de vacaciones y la compañía de dos de las mujeres más importantes de su vida como compañeras de viaje. La diseñadora, de 51 años, disfrutó el jueves de una jornada en alta mar junto a su madre Victoria y su hermana Rocío.

© vickymartinberrocal

Además de bañarse en el Mediterráneo, probaron uno de los platos más típicos de la gastronomía mallorquina: la langosta roja frita con huevos y patatas.

© vickymartinberrocal

Al caer la noche, las tres se bajaron del barco para asistir a la II Corrida Zapatista en el Coso Balear, en la que torearon Sebastian Castella, José María Manzanares y Roca Rey. Vicky no podía faltar a esta cita taurina en la que su gran amigo, el artista mallorquín Domingo Zapata, llenó de color los burladeros de la plaza y los trajes de luces de los diestros.

© Europa Press

Cabe recordar que Vicky y Zapata mantuvieron un breve romance en 2010 y aunque su historia de amor no llegó a buen puerto mantienen una excelente relación. "Domingo es mis pies, mis manos... es mi familia", aseguró la diseñadora hace años.

© Europa Press

Vicky estaba radiante con uno de sus vestidos favoritos. Un diseño marrón chocolate de Zara, de escote asimétrico y detalle cut-out en la cintura. Lo estrenó hace un año y es tan elegante y cómodo que se lo ha puesto en varias ocasiones. Anoche lo combinó con complementos dorados y un abanico blanco con flores rojas, imprescindible para combatir las altas temperaturas de Palma.

© Europa Press

Tras un año de intenso trabajo al frente de su podcats y como colaboradora de televisión, Vicky se ha propuesto disfrutar al máximo del verano después de un año de intenso trabajo al frente de su exitoso podcast y como colaboradora de televisión. Antes de aterrizar en Mallorca, viajó a Lanzarote con su hija Alba, luego estuvo en Marbella y en El Palmar. "Benditas vacaciones", dijo. También compartió esta profunda reflexión sobre el amor verdadero: "La atención es tan importante como el amor. Si tuvieras que elegir entre alguien que te quiere y alguien que se preocupa por ti, elige al segundo. No todos los que dicen te amo se preocupan por ti. Pero ten la plena seguridad que todo el que se preocupa por ti es porque te ama".

© Europa Press

Vicky está viviendo un gran momento a pesar de su reciente ruptura sentimental. El pasado mes de junio, la diseñadora y Enrique Solís ponían punto y final a su bonita historia de amor, que salió a la luz el pasado mes de febrero. Ninguno de los dos se pronunció sobre el motivo de la separación, pero ambos compartieron profundas reflexiones. "He amado, aunque también me he roto por la mitad", dijo el empresario. Vicky, por su parte, escribió: "Hoy sé lo que realmente me hace feliz. Hoy manejo mi vida o al menos lo intento. Hoy soy definitivamente libre. Mi vida es mía y a la única a la que tengo que rendir cuentas es a mi misma".