Rocío Osorno y Javier Lorenzana rompen su noviazgo tras dos meses de relación

Poco más de dos meses es lo que ha durado el noviazgo entre Rocío Osorno, de 35 años, y Javier Lorenzana, de 41. Fue a principios del pasado mes de octubre cuando la empresaria sevillana confirmaba su romance con ex de María José Suárez y lo hacía compartiendo una imagen de un espectacular beso al atardecer. "Quién me iba a decir a mí esto", publicaba Rocío junto a la imagen.

- ¿Le gustaría casarse?, ¿cómo sería su boda? Rocío Osorno responde rotunda

- Así es Rocío Osorno, la 'influencer' que estudió Ingeniería Agrícola y sacó su primera colección de ropa a los 26 años

Sin embargo, tras seis semanas de amor, parece que las cosas no han ido como esperaban y la empresaria ha decidido hacer pública su ruptura con el modelo gaditano a través de un mensaje en las redes sociales. "Siempre he sido muy sincera con todo lo que sucede en mi vida tanto las cosas buenas como las malas (bueno, malas tampoco por suerte todo solucionable, digamos 'menos buenas')" empezaba diciendo la empresaria.

"Supongo que la mayoría ya medio lo sabéis (aquí en las redes sociales atar cabos es muy fácil) pero bueno, yo lo aclaro y cuento un poquito. Javi y yo ya no estamos juntos, ha sido una experiencia increíble conocernos estos meses, pero finalmente no ha podido ser" afirmaba Rocío. “Supongo que conforme vamos creciendo y madurando, a priori puede parecer que las relaciones son más fáciles, pero tengo la gran convicción de que no es así" continua la influencer.

"En nuestro proceso de madurez vamos adquiriendo responsabilidades, hábitos y costumbres que con mucho más difíciles de cuadrar con las de otra persona, así como personalidad que se define por completo y todo deja de ser digamos menos “moldeable” que cuando iniciamos una relación con 20 años que parece que todo fluye con más facilidad" añade Rocío.

"Dicho esto no hay que tener miedo, el amor es bonito, el amor hay que vivirlo tengamos los años que tengamos y dure el tiempo que dure. Son vivencias y experiencias que siempre nos acompañarán, que nos hacen felices y sentirnos vivos y eso es maravilloso" continua la sevillana, dejando claro así que no se arrepiente de nada.

"No hay que considerarlo un fracaso porque os aseguro que no es así para mi es mayor derrota haber podido vivir algo apasionante y no hacerlo por miedo a que salga mal. Dicho esto, la todo sigue y para terminar cito una frase que me encanta: “ no te preocupes, la vida es un baile suave y tropezar es parte de la coreografía". Seamos felices, eso es lo importante” termina diciendo Osorno.

Según contó la empresaria, las primeras chispas entre Javier y ella saltaron este verano. "En agosto, en Tarifa, fui a una fiesta y me saludó. Me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla en su caseta, pero yo no me acordaba bien de él. Total, nos fuimos de la fiesta para ir a los bares del centro y él se quedó allí. Y ya última hora nos volvimos a encontrar en Mombassa", reveló.

- La reacción de Iker Casillas tras ser relacionado con la 'influencer' Rocío Osorno

- Rocío Osorno muestra cómo es su espectacular casa en Madrid

En aquel momento, Rocío aseguró que su romance era tan reciente que "novios son palabras mayores". "He dicho 'amiguillo' por decir algo, pero no sé, somos amigos, él me parece muy lindo, se ve buena gente, es gracioso, tiene muchas cosas que me gustan y tenemos situaciones de vida parecidas, aunque todo el rato nos decimos que somos el día y la noche", aclaró. Y parece que ese día y esa noche no han llegado a fusionarse y ambos han decido tomar caminos separados.

Cabe recordar que la empresaria es madre de dos hijos, Jacobo, que pronto cumplirá cinco años, y Luis, de tres, nacidos de su relación sentimental con Jacobo Robatto, con el que contrajo matrimonio en 2019 y se separó de manera inesperada a finales de 2020.