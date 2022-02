La reacción de Iker Casillas tras ser relacionado con la 'influencer' Rocío Osorno

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación hace casi un año, el 12 de marzo de 2021. "Nuestro amor de pareja toma caminos distintos", dijeron en aquel momento. Desde entonces, se han mantenido firmes en su compromiso de seguir siendo una familia por el bien de sus dos hijos, Martín, de ocho años, y Lucas, de cinco, y se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. Los gestos de cariño entre ellos son evidentes. La semana pasada, por ejemplo, Iker felicitaba públicamente a la periodista por su 38º cumpleaños. "Está todo normal entre nosotros, todo natural, tenemos la relación que tiene que haber así que todo estupendo", aseguró Sara. Tras una etapa muy complicada, marcada por sus respectivas enfermedades y su dolorosa ruptura, la expareja disfruta de un periodo de calma, aunque de vez en cuando alguno de los dos se convierte en noticia.

Este miércoles, la revista Lecturas, llevaba en su portada el siguiente titular sobre el exportero: "Exclusiva: La relación secreta de Iker con la famosa 'influencer' Rocío Osorno". Una publicación muy sorprendente que Casillas, siempre discreto con su vida privada, no ha pasado por alto. El exportero ha decidido pronunciarse y compartir su reacción con todos sus seguidores. "Ave María Purísima...", ha escrito al ver la publicación. Y ha añadido un emoji de una persona llevándose las manos a la cabeza. Rocío Osorno, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. La 'influencer' está centrada en su trabajo y tan solo ha compartido un 'look' perfecto para San Valentín.

Rocío Osorno, de 34 años, estudió Ingeniería Técnica Agrícola y ahora triunfa como diseñadora e 'influencer'. La sevillana ha comenzado una nueva vida tras romper con Jacobo Robatto, padre de sus dos hijos, Jacobo y Luis. Fue a finales de 2020 cuando el matrimonio decidió poner punto y final a su historia de amor. "Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por AMBAS PARTES. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", confesó Rocío en aquel momento. "Estoy bien, tranquila, no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado", puntualizó.

La diseñadora evitaba así cualquier tipo de especulación tras protagonizar una boda de película con Jacobo Robatto, senador de Vox, el 29 de junio de 2019. Se casaron en la catedral de Sevilla y la fiesta tuvo lugar en la Hacienda Saltillo Lasso, una edificación espectacular del siglo XVII. Rocío diseñó su propio vestido y se convirtió en una de las novias más guapas de la temporada. Después, se fueron de luna de miel y un año más tarde, el 20 de abril de 2020, se convirtieron en padres por segunda vez. La última celebración familiar fue el bautizo del pequeño Luisete, como llaman cariñosamente al niño, y desde entonces Rocío se ha centrado en la reforma de su casa sevillana y en seguir potenciando su carrera como diseñadora e influencer.

