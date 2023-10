El espectacular beso de Rocío Osorno y Javier Lorenzana que confirma su relación

Ya sabíamos que el corazón de Rocío Osorno latía a mil por hora por Javier Lorenzana. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la empresaria sevillana, de 35 años, ha compartido la prueba definitiva de su amor: un espectacular beso al atardecer que no deja lugar a dudas del gran momento que está viviendo. "Quién me iba a decir a mí esto", ha publicado emocionada. Tras su separación del político de VOX, Jacobo Robatto, Osorno vuelve a sonreír gracias a este modelo y empresario gaditano, de 41 años, que saltó a la fama en 2014 por la relación que mantenía entonces con María José Suárez. "Dos personas que se hacen reír tienen derecho a todo", ha añadido junto a varias imágenes de su romántica escapada a Portugal.

Los rumores sobre este nuevo y sorprendente romance comenzaron hace unas semanas cuando Rocío publicó un vídeo de tres segundos de duración en el que mostraba "al muchacho tan guapo que me ha tocado al lado en el avión". Aquel encuentro en el aeropuerto, que parecía de película, se ha convertido en una incipiente relación y los seguidores de la 'influencer' no pueden estar más felices. "El chico del avión. Emocionarme por parejas desconocidas is my passion", ha escrito La vecina rubia. "Qué bonito, querida", ha comentado Violeta Mangriñán. "Eeeeeeehhh fiu fiuuuu", ha destacado Teresa Bass.

- Así ha diseñado Rocío Osorno su impresionante vestido para el festival de San Sebastián

Rocío, abrumada por tantas muestras de apoyo, ha dicho: "Acabo de llegar de cenar, que seguimos en Portugal, y he empezado a leer los comentarios de la foto y me he emocionado y todo. Muchas gracias por todos los mensajes de cariño, es como si se lo contara a mis mejores amigos. Es demasiado bonito lo que hacéis".

Según contó la empresaria, las primeras chispas entre Javier y ella saltaron este verano. "En agosto, en Tarifa, fui a una fiesta y me saludó. Me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla en su caseta, pero yo no me acordaba bien de él. Total, nos fuimos de la fiesta para ir a los bares del centro y él se quedó allí. Y ya última hora nos volvimos a encontrar en Mombassa", reveló.

Rocío aseguró que su romance era tan reciente que "novios son palabras mayores". "He dicho 'amiguillo' por decir algo, pero no sé, somos amigos, él me parece muy lindo, se ve buena gente, es gracioso, tiene muchas cosas que me gustan y tenemos situaciones de vida parecidas aunque todo el rato nos decimos que somos el día y la noche", aclaró.

La 'influencer' dijo que "llevaba todo el año sin quedar con nadie" y que ahora no quería esconder sus sentimientos. "Yo ya me he pasado el juego de las rupturas unas cuantas de veces, sé cual es el proceso, sé que nadie se muere por nadie y ya a estas alturas la verdad es que miedo a ese tema no le tengo mucho, que sea lo que Dios quiera".

Rocío comienza una nueva etapa sentimental tras su espectacular boda con Jacobo Robatto en 2019 y su inesperada separación a finales de 2020. A pesar de todo, la expareja mantiene una cordial relación por el bien de sus dos hijos, Jacabo, que pronto cumplirá cinco años, y Luis, de tres, y es habitual verles juntos. Esto ha hecho saltar las alarmas en más de una ocasión, pero la 'influencer' siempre ha zanjado cualquier tipo de especulación al respecto. "No os emocionéis, que yo me llevo bien con todo el mundo".