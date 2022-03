Rocío Osorno se separa de Jacobo Robatto: 'Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones'

Los seguidores de Rocío Osorno aún siguen sorprendidos después de que la influencer haya confirmado, en primera persona y hace apenas unos minutos, su separación del político Jacobo Robatto, más conocido como Coco. La pareja, que tiene dos hijos en común, Jacobo (de dos años) y Luis (de ocho meses), celebró su boda hace ahora año y medio en la catedral de Sevilla y lo hizo en medio de una gran expectación, poniendo el broche de oro así a una relación de cuatro años.

Así fue la romántica boda de Rocío Osorno y Jacobo Robatto en la capital hispalense

"Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser YO quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las RRSS). Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por AMBAS PARTES. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", ha comenzado diciendo Rocío Osorno en su mensaje.

"Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y mi trabajo (que no es poco) y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales cuando hay niños en medio es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Como siempre MUCHAS GRACIAS POR EL CARIÑO que me demostráis DÍA A DÍA. Ya sabía yo que ahora no iba a ser menos. Sois increíbles", concluye.

Una de las últimas veces que vimos juntos a Rocío Osorno y Jacobo Robatto fue precisamente en el bautizo de su segundo hijo, a mediados del pasado mes de octubre. La ceremonia tuvo lugar en la capital hispalense y en la celebración no faltaron unas originales tartas. La diseñadora escogió una fecha similar a la del bautizo de su otro hijo, que se llevó a cabo prácticamente un año antes en el mismo escenario: la Parroquia Santa María de las Flores y San Eugenio Papa. En ambas ocasiones el sacerdote que ofició la misa fue Ignacio Jiménez sánchez-Dalp.

