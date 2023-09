Rocío Osorno pone nombre a su nueva ilusión: Javier Lorenzana, ex de María José Suárez

Rocío Osorno vuelve a estar ilusionada. La empresaria sevillana, de 35 años, ha confesado a sus miles de seguidores que su corazón late a mil por hora por el modelo y empresario gaditano Javier Lorenzana, que saltó a la fama en 2014 por la relación que mantenía entonces con María José Suárez.

Los rumores sobre este nuevo y sorprendente romance comenzaron la semana pasada cuando Rocío publicó un vídeo de tres segundos de duración en el que mostraba "al muchacho tan guapo que me ha tocado al lado en el avión". Ahora, ante la insistencia de sus fans, ha dado más detalles sobre este hombre que calmó sus nervios a la hora de volar, pues la influencer sufre aerofobia. "Se llama Javi. Este verano, en agosto, en Tarifa, fui a una fiesta y me saludó. Me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla en su caseta, pero yo no me acordaba bien de él. Total, nos fuimos de la fiesta para ir a los bares del centro y él se quedó allí. Y ya última hora nos volvimos a encontrar en Mombassa", ha contado sobre el momento exacto en el que saltaron las primeras chispas entre ellos.

Tras esta confesión, Rocío ha explicado que todavía no se trata de una relación estable al cien por cien. "Novios son palabras mayores. He dicho 'amiguillo' por decir algo, pero no sé, somos amigos, él me parece muy lindo, se ve buena gente, es gracioso, tiene muchas cosas que me gustan y tenemos situaciones de vida parecidas aunque todo el rato nos decimos que somos el día y la noche", ha añadido.

Pese a ser un romance tan reciente, Rocío no tiene miedo a compartir sus sentimientos públicamente. "Yo ya me he pasado el juego de las rupturas unas cuantas de veces, sé cual es el proceso, sé que nadie se muere por nadie y ya a estas alturas la verdad es que miedo a ese tema no le tengo mucho, que sea lo que Dios quiera".

Por ahora, la empresaria no tiene ninguna foto de 'pareja' con el ex de María José Suárez. "Hago tantas fotos al cabo del día que para mí la paz es no tener que hacerlas. Ojo a esta reflexión", ha señalado. Pero ha compartido una imagen de su chico solo para complacer a todos sus seguidores. "He encontrado esta que le hice un día en el Puerto que coincidimos", ha dicho entre risas.

Cabe destacar que Javier es natural de Algeciras, pero residente desde hace años en Sevilla, ciudad en la que se ha vuelto a instalar Rocío tras un tiempo viviendo en Madrid. A sus 41 años, compagina su trabajo de modelo con su labor de CEO de Quick Steam Company, una empresa de gadgets de salud y limpieza.

La nueva ilusión de Rocío siempre ha jugado al despiste con su vida sentimental desde su separación del político Jacobo Robatto, más conocido como Coco, padre de sus dos hijos, Jacobo y Luis.

"No sé por qué haces creer a la gente que no te gusta ningún chico y que no ligas y de pronto ya viaja contigo", le ha dicho un seguidores. La sevillanase ha pronunciado al respecto con total sinceridad. "Tengo muchos comenterios así, como echándome en cara que digo que no ligo cuando sí lo hago, pero ya dar explicaciones de esto me parece muy fuerte. Aun así, cien por cien sincera, yo os las doy. Llevaba todo el año sin quedar con nadie, tampoco soy yo de liarme con nadie así porque sí cuando salgo, pero cero, nada en todo el año, y para una vez que parece que tengo un 'amiguillo' parece que tengo que pedir perdón".