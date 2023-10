¿Le gustaría casarse?, ¿cómo sería su boda? Rocío Osorno responde rotunda

Loading the player...

Rocío Osorno y Javier Lorenzana están viviendo un dulce momento juntos. La pareja se ha mostrado muy enamorada desde que el pasado verano saltaran las primeras chispas entre los dos, así lo contó la propia 'influencer': "En agosto, en Tarifa, fui a una fiesta y me saludó. Me dijo que coincidimos hacía mil en una feria de Sevilla en su caseta, pero yo no me acordaba bien de él. Total, nos fuimos de la fiesta para ir a los bares del centro y él se quedó allí. Y ya última hora nos volvimos a encontrar en Mombassa", reveló. Ahora, la modelo sevillana que cuenta con más de 1 millón de seguidores, ha querido aclarar si tiene planes de boda con el empresario gaditano, y en el caso de querer hacerlo, de qué manera le gustaría celebrar su enlace. ¿Queres conocer su respuesa? ¡Dale al play!

