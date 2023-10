Así ha confeccionado Rocío Osorno el mismo vestido que lució la princesa de Gales en Ascot La 'influencer', enamorada del elegante look, ha compartido las imágenes de los pasos que ha tenido que seguir para hacerse con una réplica

Rocío Osorno ha soñado muchas veces con lucir el mismo look que vistió Kate Middleton en Ascot el año pasado. Se trata de un elegante vestido de lunares, a juego con un precioso tocado, que la princesa de Gales eligió para asistir a las tradicionales carreras en 2022. La 'influencer' ha encontrado la ocasión perfecta para lucir el mismo vestido y se ha dispuesto a hacer una réplica del aplaudido look, eso sí, ¡lo ha confeccionado ella misma! ¿Quieres ver cómo lo ha hecho? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

