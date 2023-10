Alfred García logra romper uno de los 'Dúos increíbles' y provoca la primera eliminación del programa

La tercera gala de 'Dúos increíbles' ha sorprendido a los seguidores del programa por un cambio en la dinámica: cuatro de los artistas seniors que ya habían hecho match tenían la oportunidad de cambiar de junior. Rafa Sánchez, Carlos Baute, Coti y Diana Navarro tenían la potestad de hacerlo. Los cuatro nuevos aspirantes eran Flavio, Ainoa Buitrago, Paula Matthews y Alfred García. La primera en comenzar la ronda fue Buitrago que hizo match con Coti. Lo mismo ocurría con Flavio y Carlos Baute.

Las que no conectaron sobre el escenario fueron Diana Navarro y Paula Matthews que no acabaron de sentirse cómodas. Y quedaban Alfred García y Rafa Sánchez. El vocalista de La Unión, que no había conectado con Maximiliano Calvo en la ronda anterior, sí que hizo match con el catalán.

Dúos compartidos

Después de las actuaciones, llegaba el momento más complicado para los seniors que tenían que elegir sus dúos definitivos. Coti permanecía con Gonzalo Hermida y tenía que despedirse de Buitrago. “Poder cantar juntos ha sido algo muy hermoso", le confesó el argentino a la madrileña. Eso sí, la invitó a uno de sus conciertos o, incluso, a componer juntos. "Lloro porque me hacía mucha ilusión, pero me parece muy guay que haya cogido a Gonzalo", admitía la rechazada.

Rafa Sánchez cambiaba de pareja y se decantaba por Alfred, el único nuevo que se quedaba. Eso conllevó la despedida de Maximiliano Calvo. "Personas como tú no necesitan un dúo para brillar", le dijo a la joven promesa que describió su paso por el programa como una auténtica montaña rusa de emociones. "Soy bastante más friki, pero creo que esa rareza ha llegado aquí de forma bonita", afirmó.

Diana Navarro también siguió firme en su dúo con Tatiana Delalvz y eso hizo que tuviera que despedir a la recién llegada. "Creo que Paula Matthews es una artistaza que tiene una carrera impecable y esto ha sido un peldaño más", decía Navarro. “He tenido mala suerte, porque aparte de que tenía una canción que no me gustaba, me ha tocado una artista con tanta personalidad y un estilo tan marcado, que no ha sido posible", justificó Matthews que aseguró que las dos artistas que harían dúo estaban hechas la una para la otra.

Carlos Baute seguirá con Lucía Gil, aunque ofreció un puesto en su recién fundada compañía a Flavio que aseguró que Dúos increíbles “es un programa y a veces se gana y otras se pierde. He venido con las expectativas desde el primer momento de disfrutar, y así ha sido".

Así como llegaron, se fueron, su paso por el programa ha sido breve y tocaba despedirse. “El haber pasado por Dúos increíbles ha sido una experiencia maravillosa”, aseguraba Flavio al despedirse. “El corazón se me rompe en pedazos”, admitía Calvo. “En la vida se gana o se pierde y yo me voy aprendiendo”, añadía Matthews. “Nos vemos la temporada que viene, quién sabe, yo quiero volver, eso seguro”, terminaba diciendo Buitrago.