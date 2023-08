Los divertidos días en familia de Carlos Baute y Astrid Klisans en uno de sus 'lugares favoritos del mundo'

Loading the player...

Vacaciones en familia y en uno de sus lugares favoritos del mundo, ¿qué más puede pedir Astrid Klisans? La arquitecta ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que muestra cómo ha sido su escapada a Formentera. "Qué feliz he sido estos días junto a mi familia en uno de mis lugares favoritos del mundo", ha comentado. Astrid ha estado con su marido, Carlos Baute, y sus hijos Markuss, Liene y Álisse, de siete, seis y cuatro años, respectivamente, pero también con el resto de su familia. "Vivimos en lugares distintos así que poder juntarnos todos no es una tarea fácil, pero lo logramos", ha escrito junto al vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

