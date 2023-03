La profecía de Carlos Baute y Astrid Klisans que terminó cumpliéndose

Carlos Baute y Astrid Klisans estaban destinados a estar juntos. Al menos eso es lo que ha contado el cantante, que ha compartido con sus seguidores una foto que tiene mucho significado para él. En la imagen vemos al cantante y a la arquitecta jovencísimos, allá por el año 1998. "Esto fue en el Club Hípico (Venezuela) con mi amor platónico", ha escrito el cantante de Colgando en tus manos al recordar con nostalgia cómo fueron los comienzos con la que hoy es su mujer y la madre de sus tres hijos: Markuss, Liane y Álisse.

"Siempre que llegaba, me daba taquicardia saber que iba a ver a mi futuro amor. Sabía que tendría algo y siempre me pasaba por la cabeza poder tener hijos con esa niña tan bella, carismática y especial. Desde esta foto pasaron 12 años hasta que fuimos novios. Soy un vidente, ¡porque se hizo realidad!", ha compartido emocionado en sus redes sociales.

Su post ha tenido mucho éxito entre sus fans y ha recibido muchos comentarios, aunque el más especial ha sido, sin duda alguna, el de la propia Astrid. "Enamoraditaaaaaaaaaa ya con 14 añitos", ha dicho la bella venezolana, que no puede estar más feliz de compartir su día a día con el hombre de su vida. "

Tal y como cuenta Baute, el destino quiso que sus caminos volvieran a cruzarse y, desde entonces, ya nunca más se han vuelto a separar. Hay que recordar que la pareja se casó por lo civil en junio de 2011 en un enlace que organizaron en la casa familiar de los padres de Astrid en Letonia. "Me siento un hombre completo, supercasado... La alianza va a ser ahora mi talismán", dijo en ese momento el cantante.

Un año más tarde, en junio de 2012, volvieron a darse el 'sí, quiero', esta vez en una en una romántica ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial, donde les acompañaron más de 500 invitados provenientes de todos los rincones del mundo. "¡Qué guapa! Eres una princesa. Te amo", dijo Carlos al verla en el altar. Y es que la empresaria venezolana estaba realmente espectacular con su original vestido de Pronovias.

Un sueño hecho realidad

En estos años, Carlos Baute y Astrid Klisans han cumplido su sueño de formar una familia. "Felices no, lo siguiente", dijeron en una ocasión en las páginas de ¡HOLA!. En su entrevista, nos confesaron que, aunque les encantan los niños, seguramente se planten con tres niños. "Creo que aquí cerramos la puerta. No quiero confirmarlo al cien por cien porque uno no sabe qué le depara el futuro, pero la idea es cerrar ya el número de miembros de la familia", nos dijo la arquitecta venezolana. La mujer de Baute nos contaba emocionada que: "La mayor alegría es haber conseguido esta meta que es tener una familia numerosa y tener una importante solidez en nuestro matrimonio. Estamos muy felices".

Además, desde hace unos meses se ha unido a la familia José Daniel, que nació fruto de la relación que el cantante mantuvo cuando era adolescente con Náyera Arellán. Tras doce largos años de distanciamiento, diferencias y disputas legales, finalmente en 2013 Carlos Baute reconoció su paternidad, aunque no fue hasta 2020 cuando padre e hijo se reconciliaron. "Aquí les muestro mi mejor regalo, mi tesoro más preciado y por lo que me levanto cada día con una sonrisa: ¡¡mi familia!!", dijo las pasadas navidades posando junto a sus cuatro hijos: José Daniel, de 32 años, Markuss, de seis, Liene, de cuatro, y la pequeña Álisse, de tres.