Carlos Baute y Astrid Klisans se divierten con sus hjos en Disneyland París

Uno de los momentos de mayor satisfacción para los padres es ver a sus hijos felices, y en el último plan que han puesto en marcha Carlos Baute y Astrid Klisans lo han logrado. Las sonrisas de sus pequeños no se han borrado ni un solo instante. El cantante y la arquitecta han aprovechado un hueco libre en sus agendas para viajar con Markuss (6 años), Liene (4) y Álisse (3) a un lugar en el que los sueños se hacen realidad: Disneyland París. En el parque temático los niños han mostrado su lado más intrépido mientras sus papás han regresado por unos días a su infancia a través de los simpáticos personajes y las atracciones, en las que han protagonizado imágenes para el recuerdo.

En esta primera escapada estival, la familia ha disfrutado de los espectáculos que acoge el complejo francés, que ha organizado planes únicos enmarcado en la celebración por su 30 aniversario. Durante la visita han podido conocer la nueva zona inaugurada el 20 de julio: Marvel Avengers Campus, en los Walt Disney Studios, que cuenta con dos nuevas atracciones, con restaurantes y con los personajes de la saga. Todos juntos estuvieron en el Super Hero Station en el New York Hotel - The Art of Marvel y el cantante junto a la pequeña de la casa se montó en el Carrusel de Lancelot. Por supuesto, se fotografiaron frente al Castillo de la Bella Durmiente, uno de los lugares más emblemáticos del parque.

Además de visitar Disney, la familia ha recorrido la ciudad París, donde Carlos y Astrid han protagonizado un momento divertido y romántico a partes iguales. Junto al Arco del Triunfo, situado al final de los Campos Elíseos, el matrimonio no lo ha dudado y se ha puesto a bailar bachata, después salsa y también merengue. Mientas los turistas paseaban, sacaban sus teléfonos para fotografiar el monumento o hacían un alto para descansar, Baute y Klisans han mostrado que cualquier lugar es bueno para disfrutar de su pasión por la música.

Un verano lleno de motivos para celebrar

Está siendo un verano muy bonito para Carlos Baute y Astrid Klisans, quienes cumplían diez años de matrimonio escasos días antes de poner rumbo a París junto a sus niños. En julio de 2012 se dieron el "sí, quiero" en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial, ante medio millar de invitados llegados de todos los rincones del mundo entre los que se encontraban Eugenia Martínez de Irujo, Antonia Dell´Atte, Fiona Ferrer, Vicky Martín Berrocal o Genoveva Casanova. La revista ¡HOLA! mostró las imágenes exclusivas de la celebración, que era la segunda. Un año antes ya se habían convertido oficialmente en marido y mujer en Letonia, tierra familiar de la novia, donde celebraron un enlace lleno de costumbres y rituales típicos del país.

Otro de los motivos por los que recordarán para siempre esta temporada estival es la reconciliación hace justo doce meses de Carlos con su hijo mayor, José Daniel, nacido 32 años de un romance de juventud del artista. Su relación ha estado marcada durante muchos tiempo por los enfrentamientos judiciales, pero ahora están felices con el acercamiento y han comenzado a escribir un nuevo capítulo en el que lo único que tiene cabida es la ilusión y la felicidad, no los rencores. Los seis juntos forman un gran equipo y, tal y como decía Baute en su primer posado familiar en nuestra revista, el joven estaría incluido en los planes de verano, fiestas, vacaciones y o otros planes.

Además de poder disfrutar con su familia, el ganador de dos Premios Ondas también está sintiendo el cariño del fiel público en la gira de conciertos que está haciendo por nuestra geografía. El artista ha puesto a bailar al público de localidades como Marbella, Valencia, Tenerife o Santurce gracias a temas como El chisme, Colgando en tus manos, Te regalo, Devorándote, Mi medicina o Amarte bien. Un amplio repertorio que le ha permitido ser uno de los artistas internacionales más destacados desde que comenzó su trayectoria en la década de los 90.

