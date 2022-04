Carlos Baute relata el infierno que está viviendo por culpa de una fan

A pesar de que el pasado enero Carlos Baute relató lo feliz que estaba de reunir a todos sus hijos en una exclusiva para ¡HOLA!, el cantante no pasa por uno de sus mejores momentos personales. El intérprete de Colgando en tus manos junto a Marta Sánchez ha confesado que ha tenido que poner una orden de alejamiento a una de sus fans. "Es una situación muy lamentable. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado", ha relatado el artista en el programa Socios del espectáculo, dejando claro que "ama, quiere y respeta" a todos los que le siguen y disfrutan de su música en cualquier parte del mundo. "Sin duda, lamentablemente hay límites y de verdad estoy muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer que la ha vuelto a ver otra vez ", ha explicado Carlos, que se encontraba en el ensayo de uno de sus conciertos en el mismo instante que su esposa le ha avisado de que esta persona estaba merodeando cerca de su familia.

Carlos ha confesado que tanto su mujer como sus hijos tiene mucho miedo y que la jueza encargada del caso le ha dicho que si la mujer se llega a acercar en algún momento, la Guardia Civil se la llevaría detenida. "Justo me acaban de llamar del colegio. No está cerca de casa, está por la escuela de los niños. Estoy muy preocupado porque yo respeto a los fans pero de verdad que hay un límite", ha confesado el cantante, asegurando que no podía dar más detalles pero que si han conseguido una orden de alejamiento es porque tenían razones de peso. El artista ha asegurado además que está muy nervioso porque no era normal que su mujer, Astrid Klisans, le hubiera llamado hasta siete veces seguidas mientras él estaba ensayando, todo para avisarle de que esta persona había ido hasta el centro de estudios de sus tres hijos pequeños.

El artista siempre ha estado muy comprometido con todas sus fans. De hecho, Carlos les dedica algunos momentos, habla con ellas, queda para comer e invierte su tiempo en interesarse por sus vidas. "Con ella en particular no y la última vez que hicimos una cena con todas ellas fue en diciembre del año pasado en Torrevieja, y entre todas pues estaba allí, lo pone en la denuncia. Nada más. Además, mi abogado me ha dicho que no puedo comentar nada más", ha explicado Baute en el programa de televisión argentino, dejando muy claro que ya "han pasado muchas cosas" y que teme por su integridad física y la de su familia.

En este infierno que está pasando, Carlos Baute cuenta con apoyo incondicional de su familia, que está ahora más unida que nunca. En una exclusiva con ¡HOLA! el cantante venezolano posó por primera vez con su mujer, los tres hijos que tienen en común, y con José Daniel, el hijo que artista tuvo con solo quince años, y al que reconoció legalmente, según comentó el artista, "desde el primer juicio".

