Recuperando el tiempo perdido: Carlos Baute celebra la Navidad con sus cuatro hijos

Las celebrities están demostrando que hay muchísimas maneras de celebrar la Navidad. Shakira se ha ido al desierto con sus hijos, Ana de Armas está disfrutando de la nieve con su novio, Izabel Goulart ha protagonizado un espectacular posado en la playa... y otros han compartido las imágenes más entrañables junto al árbol con sus familias. Eso es lo que han hecho Carlos Baute y Astrid Klisans, que han posado con sus hijos en esta estampa navideña que tiene mucho significado para ellos. ¿El motivo? Que por fin, después de dejar atrás las rencillas del pasado, han podido reunirse también con José Daniel, el hijo del cantante venezolano con el que se reconcilió tras muchos años distanciados.

Su mayor orgullo

"¡¡FELIZ NAVIDAD!! De corazón, les deseamos lo mejor del mundo. Que hayan podido compartir con sus seres queridos, que Dios les traiga mucha salud, amor y felicidad", comienza diciendo Baute en un emotivo texto que ha compartido en sus redes. "Celebré por todos los que están y los que no están. Pensé mucho en todas esas personas que tuvieron que llamar a sus familias y amigos porque están lejos. Espero que el año que viene, puedan verlos y abrazarlos. Por todos los que luchan día a día por ser felices. Por tener salud. Les envío mucha energía positiva", asegura el artista.

Carlos Baute está viviendo estas fiestas con mucha ilusión y así lo ha confesado. "Aquí les muestro mi mejor regalo, mi tesoro más preciado y por lo que me levanto cada día con una sonrisa: ¡¡mi familia!!", ha dicho posando junto a sus cuatro hijos: José Daniel, de 32 años, Markuss, de seis, Liene, de cuatro, y la pequeña Álisse, de tres.

Una nueva oportunidad

José Daniel Arellán nació de la relación sentimental que Carlos Baute mantuvo con Náreya Arellán cuando solo tenía 15 años y todavía vivía en Caracas. El joven interpuso la demanda de paternidad en 2009 y cuatro años después, en 2013, fue reconocido judicialmente como hijo del cantante. "Me llamó mi abogado para decirme que Carlos Baute mandó una carta al Juzgado reconociendo que era mi padre. Primero me quedé en shock y luego me emocioné", dijo el joven en aquel momento, asegurando que: "Creo que llevar el apellido Baute es un derecho que me pertenece". Ambos están dispuestos ha aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que se han dado y recuperar el tiempo perdido ."Lo más bonito que me ha pasado en la pandemia es unirme con él y que toda esa nube gris que teníamos encima, tanto él como yo, que no sabíamos porque había gente que estaba diciendo cosas que no, hoy día me doy cuenta de que es un tipazo, un niño buenísimo, asi que ahí va a tener a su padre para toda la vida", confesó el cantante poco después de su reconciliación.