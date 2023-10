'Dúos increíbles' desvela el desconocido vínculo que une a Lucía Gil y Coti

Noche de estreno del programa Dúos increíbles, un concurso musical en el que se unen sobre el escenario dos artista de diferentes generaciones que tienen como objetivo interpretar temas míticos de la música española. En esta primera entrega han aparecido algunos nombres conocidos del panorama artístico como Lucía Gil, Coti, Diana Navarro y Carlos Baute con otros que quizá no suenan tanto como el de Maximiliano Calvo. Fue una noche de música, sí, pero también de muchas emociones pues los espectadores descubrieron que hay conexiones más allá de las canciones entre algunos intérpretes.

Es el caso de Coti y Lucía Gil, que protagonizaron una de esas anécdotas que demuestra que ambos se conocen ¡incluso sin verse! Te contamos lo que pasó. Lucía se unió a Carlos Baute para interpretar Un velero llamado libertad, tema con el que conquistaron a los presentes. Entonces, aunque se trata de mantener el misterio de quién se esconde tras las voces, Coti no pudo evitar identificar a Gil. “A Lucía la conozco desde niña” reconoció, provocando los reproches de los compañeros que le decían que por qué la había identificado. “Es la mejor amiga de mi hija” dijo tratando de explicarse.

¿Quién es Lucía Gil?

Lucía escogió a ciegas la voz de Baute para formar dúo durante el programa, aunque cuando escuchó las palabras de Coti no pudo evitar reaccionar. “Me muero si es Coti”. Lo que podría parecer admiración resulta ser algo más, una relación más personal une al argentino de 50 años y a la española, de 25. Lucía se hizo conocida con solo siete años gracias a su aparición en el concurso Veo veo (lo ganó tres años seguidos). Formó parte después de la primera edición de My Camp Rock, programa que emitió Disney Channel y que también ganó.

De la música saltó a la interpretación en 2009 en la serie Gran Reserva, de TVE, y luego participó en la banda sonora de la película Camp Rock 2: The Final Jam. Formó parte además de la banda sonora de Toy Story 3, con la canción Cuando estamos juntos, y dobló a Molly, que era la hermana de Andy. En Disney participó en la serie La Gira y luego en Violetta, The Avatars, Yo quisiera, Wake Up, Servir y proteger y Las invisibles. Ha sido invitada en programas como Tu cara me suena 6 y El sabor es ciego VIP. En teatro ha participado en el musical La llamada, donde encarna a Susana Romero.

A todos estos títulos une otro, Mis cinco colores de la felicidad, "un libro lleno de frases y reflexiones dividido en 5 colores". "Cada uno trata un tema distinto y tiene espacios en blanco para que quién lo lea escriba como se siente". No se conocen muchos detalles acerca de quien ocupa su corazón, aunque sí que la ha relacionado con varias parejas que no tienen transcendencia pública. Actualmente no se sabe si su corazón está ocupado.