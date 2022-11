Ainhoa Arteta abandona el programa 'Dúos increíbles' por problemas de salud

La salud de Ainhoa Arteta vuelve a resentirse. La soprano, de 58 años, ha tenido que abandonar definitivamente Dúos íncreíbles, el programa de Televisión Española, por enfermedad. Ha sido Juan y Medio, presentador del formato, el encargado de comunicar la noticia a su compañera de concurso, la cantante Marta Soto, y a todos los espectadores. "Marta, hoy tienes nueva pareja. Hay que decir que lamentablemente Ainhoa Arteta no puede acompañarnos por problemas de salud. Te deseamos una pronta recuperación y te mandamos un beso y un aplauso enorme", ha dicho el comunicador.

- La fortaleza de Ainhoa Arteta ante los dos terribles episodios que casi le cuestan la vida

Marta Soto, por su parte, ha envíado "fuerza" a la artista y un cariñoso mensaje. "Ainoha, quiero aprovechar este momento para mandarte un beso enorme con todo mi corazón. Espero que te recuperes pronto, seguro que sí. Te estoy echando de menos por aquí, las perseidas no se olvidan. Espero volver a verte y, sobre todo, encima de los escenarios". La soprano ha sido sustituida por el cantante Francisco, que también se ha pronunciado sobre la salud de Arteta. "Mi estancia aquí es porque se ha puesto malita Ainhoa, así que vengo a aportar poquito porque he tenido muy poquito tiempo para ensayar. Espero no arruinar el concurso. Y lo importante, vamos a divertirnos", ha declarado.

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre el estado de la soprano. La última vez que la vimos en un acto público fue el pasado 20 de octubre y ya adelantó que tenía programadas varias operaciones, pero que no tenían por qué interferir en sus compromisos profesionales. "Todavía me quedan un par de intervenciones, pero bueno, son ya menores. Para todo lo que me ha tocado pasar, eso son palabras menores y que no van a interrumpir mi trabajo", manifestó.

- Ainhoa Arteta vuelve a florecer, después de ser operada por segunda vez de las cuerdas vocales

La artista se mostró muy ilusionada con sus nuevos proyectos. "Estoy muy bien, muy contenta. Ya a punto de empezar otra vez a finales de noviembre y con muchos proyectos por delante en los próximos años. Además, hay uno muy especial y diferente para mí, una colaboración con Antonio Banderas", explicó. "Estoy serena, estoy con ganas de volver otra vez a los escenarios y con muchísimos proyectos por delante que es lo que más ilusión me hace", añadió con una gran sonrisa.

Sus últimos problemas de salud

Ainhoa Arteta ha saboreado el éxito más absoluto gracias a su prodigiosa voz, pero su vida también ha estado marcada por terribles sucesos. A principios de 2021 se contagió de covid y tuvo que lidiar con una "tediosa y dolorosa" secuela que afectaba a su movilidad. Meses después, sufrió una gravísima septicemia y estuvo al borde de la muerte. "Los médicos me dijeron que diera gracias a Dios porque sobreviví de milagro. No daban un duro por mí", declaró en ¡HOLA!. Cuando abandonó el hospital contó que había estado en coma y que al despertar descubrió que le "faltaba un dedo de la mano derecha y parte de otro del pie". Sin embargo, lejos de hundirse por su nueva realidad, resurgió con fuerza, dispuesta ha exprimir al máximo esta "segunda oportunidad" del destino.