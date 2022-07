El renacer de Ainhoa Arteta, junto a sus hijos, un año después de su momento más dramático

Han pasado justo doce meses del momento que marcó un antes y un después para Ainhoa Arteta. En julio del pasado año ingresó en el hospital y estuvo a punto de perder la vida por varias complicaciones que afortunadamente logró superar. Hoy la soprano valora más que nunca el presente y mira al futuro con optimismo, dispuesta a seguir con su profesión y a disfrutar de cada instante al lado de sus dos hijos, Sarah Croft e Iker Garmendia. Precisamente con sus dos grandes amores está brindando por este 'primer cumpleaños' en Ibiza, donde aprovecha para reponer fuerzas, estar en contacto con la naturaleza y visitar algunos de los lugares con más magia de la isla como Es Vedrá.

VER GALERÍA

-Ainhoa Arteta explica el motivo por el que sus hijos tienen 'una relación amor-odio' con su profesión

-Como nunca la habías visto: Ainhoa Arteta, en pijama cantando junto a su hijo Iker un tema muy especial

"¡Mi primer año de nueva vida! Mi alma, la que volvió hace un año a incorporarse en este mismo cuerpo con heridas de guerra pero para dar mucha más todavía. ¡Con mis dos hijos! Mi carrocería resistirá con estos dos magníficos motores jóvenes, nuevos. Nos ayudaremos los tres con la experiencia y el ímpetu de aprender y ver cada día algo nuevo para volar más alto y más firme que nunca", ha dicho la artista vasca en este verano único para ella tras atravesar su etapa más complicada por sus problemas de salud y sus cambios a nivel sentimental.

VER GALERÍA

Para la soprano, a la que vimos concursando en MasterChef Celebrity, ha sido el año más dramático de su vida. Para hacer balance de todos los cambios y los contratiempos a los que ha tenido que hacer frente, usa una reflexión del escritor y poeta Rudyard Kipling en la que se puede leer: "Hubo mil cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida. Cosas buenas y malas que no buscaba...Caminos por los que me perdí. Personas que vinieron y se fueron...Una vida que no esperaba. Y elegí...al menos... cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla... La esperanza para sostenerla y valentía para afrontarla". Además, la voz lírica de la canción añade: "Pensamientos positivos y alentadores en todo caso para encontrar el equilibrio y la explicación del tsunami que es la vida y que nosotros podemos nadar sobre ella".

El pasado 23 de julio se cumplió un año desde que se debatiera entre la vida y la muerte a causa de un cólico nefrítico que derivó en una grave septicemia. En el año 2021 la soprano tuvo que hacer frente a situaciones tan extremas como el covid y sus tediosas secuelas, un edema en sus rotulas que le afectó a la movilidad, la sepsis por la que tuvieron que operarla para amputarle un dedo de su mano derecha, y por si fuera poco la separación de su cuarto marido, el capitán de corbeta Matías Urrea, con el que se había casado en 2019.

Su relato más difícil

Por fortuna, Arteta ha sabido resurgir de sus cenizas y está dispuesta a aprovechar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. De sus días difíciles tiene recuerdos tan dolorosos como los que relataba en la revista ¡HOLA! "El diecinueve de julio, yo estaba cantando; el veintidós, estaba con una piedra entre el riñón y la vejiga. Me operaron, pero ya había una infección que había entrado en mi torrente sanguíneo y estaba generando una sepsis. Pasé de estar bien a estar seis días en coma inducido y diez en la UCI. Cuando desperté, tenía las manos y los pies negros, se me habían necrosado las extremidades...Lo más importante no es que me quedé sin un dedo o con un pie mal, lo más importante es que casi me muero".

VER GALERÍA

Su último recuerdo en la UCI fue que la iban a entubar, a lo que ella quiso negarse porque es muy peligroso para las cuerdas vocales, pero no hubo nada que hacer. Los doctores hicieron lo imposible por salvarle la vida y lo lograron casi de forma milagrosa. "Los médicos me dijeron que diera gracias a Dios porque sobreviví de milagro. No daban un duro por mí". Su ingreso se unió a la separación de su marido, Matías Urrea, con el que había contraído matrimonio el 23 de junio de 2019, y su matrimonio se disolvió abruptamente dos años después. Entonces la cantante no quiso dar explicaciones sobre los motivos de su ruptura ya que se encontraba en plena recuperación de la septicemia.

-Matías Urrea cuenta cómo es su relación con Ainhoa Arteta tres meses después de su separación

No obstante, seis meses después de lo ocurrido, sí confirmó estar preparada para hablar del inesperado final de su matrimonio y lo hizo en ¡HOLA! “Después de la operación (tuvo que ser intervenida de un cólico nefrítico y luego estuvo diez días en la UCI a causa de una septicemia), sí le pedí a Matías un tiempo para recuperarme. Necesitaba irme a mi casa, al norte, a pasear por las playas. Ahí la cosa se empezó a torcer” No puedo hablar mal de una persona con la que he convivido seis años. No lo voy a hacer jamás”, añade. Arteta no se arrepiente de su matrimonio con Urrea. "No lo hago porque al final no nos casamos, no hubo papeles", admite. "De lo que ha pasado, no me siento arrepentida. Las cosas empiezan y tienen un final y no hay que darle más vueltas a la historia".

El hecho de que no llegaron a oficializar su matrimonio creó un gran revuelo mediático ya que la pareja pronunció el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en el castillo de San Marcos (Cádiz), una boda que contó con la presencia de Eugenia Martínez de Irujo o Boris Izaguirre. La artista lírica lo quiso aclarar días después. "Me casé, no llegaron los papeles, pero yo me casé", afirma. Pese a todo, la artista sigue creyendo en el amor, aunque no esté preparada para volver a enamorarse. “Ahora mismo no existe un hombre del que pueda enamorarme. Si existe, yo no voy a buscarlo".

Volcada en el trabajo

La música ha sido un revulsivo para la cantante, cuyo ansiado regreso se produjo el pasado mes de febrero en el Teatro de la Zarzuela. La soprano volvió a presentarse ante su público después del año más difícil de su vida. Temía que pudiera "romperse emocionalmente", pero recibió el calor y el cariño de sus admiradores, así como de seres queridos, entre ellos personas tan importantes para ella como el cirujano que intervino a la cantante o su hija Sarah -fruto del matrimonio de la soprano con el barítono Dwayne Croft, quien le dedicó unas bonitas palabras y le mostró su apoyo con un largo abrazo.

Este verano ha podido cumplir su deseo de cantar con Plácido Domingo en el Festival Starlite de Marbella. Las dos grandes voces de la lírica ofrecieron un concierto magistral en el que el momento cumbre llegó cuando Domingo y Arteta se unieron a Marta Sánchez para entonar la letra de su versión del himno de España. A este concierto se une un próximo proyecto con su gran amigo Boris Izaguirre del que está muy ilusionada. Se trata de la obra Trato de favor, una zarzuela en la que interpretará a un personaje creado y escrito por el escritor venezolano y cuya música correrá a cargo de Lucas Vidal.