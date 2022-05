El sorprendente proyecto musical que unirá a Ainhoa Arteta y Boris Izaguirre en los próximos meses

Loading the player...

Se acaba de anunciar uno de los proyectos musicales más sorprendentes y fascinantes de 2023. Una obra que tiene entusiasmados a sus dos de sus protagonistas: Ainhoa Arteta y Boris Izaguirre. La soprano se mostraba tremendamente feliz cuando compartía la noticia en su perfil público: "Es que no os podéis imaginar qué ILUSIONADA ESTOY!! No puedo contar nada más porque no me dejan, solo deciros que es un sueño para mí poder estar tanto tiempo trabajando en este maravilloso proyecto que sé que el periodo de ensayos será como una inmersión en la mejor de las compañías rodeados de talento y buen hacer. POR FIN LO PUEDO DECIR!!! Aquí está uno de los proyectos que me regala el Teatro de la Zarzuela, poder estrenar esta obra: la primera zarzuela escrita por mi adorado Boris Izaguirre. ¿Te gustaría conocer todos los detalles del proyecto? ¿Sabías que Boris además interpretará a uno de los personajes? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Descubre el impresionante guardarropa de Kim Kardashian, ¡con más de 30.000 prendas!

- La curiosa imagen de Georgina volviendo a casa tras su paso por Cannes

- Blu Jerusalema, hija de Gianluca Vacchi, una auténtica estrella sobre la alfombra con solo un año y medio