No pasarán las Navidades juntas, ya que la joven se encuentra de viaje en Argentina Las lágrimas de Ainhoa Arteta al ser sorprendida en directo por su hija Sarah: 'Me quedaba sin madre hace dos años' Se han emocionado al recordar uno de los baches más duros de la soprano, cuya vida estuvo en riesgo en 2021

Ainhoa Arteta está exultante. Así lo ha vuelto a demostrar la reconocida cantante lírica este martes 19 de diciembre, coincidiendo con su regreso a la pequeña pantalla para hacer un repaso completo de su alabada trayectoria a las puertas de poner el broche al 2023. Pero, más allá de los éxitos musicales que ha encadenado a lo largo de sus 59 años de vida, de los que ha hablado con orgullo, la intérprete también ha encarado algunos baches personales que han hecho de ella una auténtica luchadora. Es el caso del severo Covid que contrajo al inicio de la pandemia o la infección de riñón que sufrió en 2021 que desencadenó en un cólico nefrítico y en un coma de casi una semana que llevó a los profesionales a darle tan solo tres horas de vida. Aquella dolorosa experiencia que tantas lecciones le dio sigue estando muy presente para ella, pero también para su primogénita Sarah Croft, que ha querido sorprenderla en pleno directo.

Las lágrimas de madre e hija al recordar el bache de salud de Ainhoa Arteta

Ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega y tras poner el punto final a una cercana entrevista que Ainhoa ha concedido a la presentadora en el plató de Y ahora Sonsoles, la soprano ha recibido el mejor de los regalos de Navidad: su hija mayor, de 22 años, ha entrado a plató por videollamada para dedicarle unas palabras que han llegado a lo más profundo de su corazón. En estas fechas tan especiales en las que las reuniones familiares son una constante, la joven se encuentra de viaje en Argentina, razón por la que este 2023 pasarán las fiestas separadas por segunda vez. Una distancia que es tan solo física, pues el incondicional amor de su hija, nueve años mayor que su otro hijo Iker Garmendia, es absolutamente palpable para la intérprete, y viceversa.

Con las lágrimas inundando sus ojos, la voz entrecortada y un primer plano que hablaba por sí solo, Sarah ha recordado aquel bache de salud que les hizo temer por la vida de Ainhoa, del que saca la parte positiva: "Ha sido tan duro, pero tan renovador también, que me he quedado sin palabras al escucharla porque me quedaba sin madre hace dos años y ahora la tengo aquí, tengo mucha suerte... La quiero muchísimo", ha comenzado diciendo, al tiempo que su madre rompía a llorar al escucharla y arrancaba a hablar maravillas de ella. Su niña, su fortuna, su mayor orgullo y la razón de su felicidad; eso significa para la artista su sucesora, que se crió durante buena parte de su infancia con su abuela materna por exigencias de la profesión de la guipuzcoana: "No hay sitio donde no estés en mi alma. Estoy feliz de que estés descubriendo el mundo", ha apuntado la cantante.

Ainhoa Arteta cuenta cómo se encuentra tras pasar por una dolorosa depresión

Una anécdota mágica que demuestra su unión

Durante la intervención de Sarah, Ainhoa, que en en 2021 también sufrió la pérdida de su voz, el divorcio de su cuarto esposo, Matías Urrea, y la amputación de un dedo, ha contado el motivo por el que siempre que viaja a Ibiza visita el islote de Es Vedrá, un lugar cargado de magia, "poderes" y significado para ella. Fue desde allí desde donde la joven le mandó un mensaje en el que le pedía que fuera fuerte y sobreviviera que ella leyó cuando volvió a planta desde la UCI del centro hospitalario, un mensaje que curiosamente fue enviado el mismo día que ella despertó del coma: el 26 de julio. Una preciosa anécdota que ha emocionado profundamente a las dos, que han vuelto a evidenciar su férrea unión y complicidad.

La entereza de Ainhoa Arteta al explicar las secuelas que tiene tras casi perder la vida