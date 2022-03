Ainhoa Arteta reaparece para anunciar su notable mejoría y el regreso a los escenarios

Han sido meses muy complicados para Ainhoa Arteta. La soprano no solo ha tenido que enfrentarse a graves problemas de salud, sino también a problemas personales como fue su inesperada separación de Matías Urrea, con quien se casó en el verano de 2019. Sin embargo, parece que después de la tempestad siempre llega la calma y comienzan las buenas noticias en torno a la vida de la intérprete. Arteta acaba de anunciar que se encuentra mucho mejor y su reaparición está cada vez más cerca.

VER GALERÍA

"Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros que tanto ánimo y apoyo que me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación. Gracias por vuestra energía, apoyo, cariño, respeto máximo. Nunca olvidaré lo que he sentido … que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir", ha sido su mensaje lleno de optimismo.

Al ver el post, la reacción de sus amigos y seguidores no se ha hecho esperar. Y eran muchos los que expresaban su alegría ante tan buena noticia. "Deseando volver a oírte reír, cantar y disfrutar juntas"; señala Fiona Ferrer. "Vamos Ainhoa", le dedica Esmeralda Moyá. "Leona eres un ejemplo de superación!", añade Raquel Meroño. La artista ha recibido el cariño y el apoyo de su público a través de infinidad de muestras de afecto durante todos estos meses.

Atrás van quedando ya sus problemas de salud, que comenzaron a principios de año cuando sufrió el coronavirus. Dos meses después de haber contraído la enfermedad, Ainhoa afirmó que le habían quedado secuelas como un edema en las rótulas de sus rodillas, que le impedía caminar con normalidad y tuvo que guardar reposo y andar durante un tiempo con ayuda de una muleta. Las imágenes de Ainhoa Arteta en silla de ruedas en el aeropuerto preocuparon aún más a sus fans, pero la exconcursante de MasterChef Celebrity y participante de Mask Singer explicó los motivos y trató de tranquilizar a sus admiradores.

VER GALERÍA

Cuando parecía que todo marchaba mejor, la soprano sufrió en el mes de julio un cólico nefrítico, del que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Las complicaciones provocaron su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una septicemia por infección producida por una bacteria. Un mes estuvo en el hospital y a finales de agosto fue dada de alta. Entonces se supo que había perdido una falange de un dedo de la mano derecha y una pequeña falange de un pie, una secuela que "está llevando bien", según desvelaba su amiga Ana Rosa Quintana, ya que se trataba de un mal menor, teniendo en cuenta que durante su ingreso hospitalario se llegó a temer por su vida. En cuanto a su separación de Matías Urrea, la ganadora de una Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes no ha querido pronunciarse y ha preferido centrarse plenamente en su recuperación para estar cuanto antes cerca de su público.

Loading the player...

