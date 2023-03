Ainhoa Arteta cuenta cómo se encuentra tras pasar por una dolorosa depresión

Con motivo de la llegada de la ópera La vida breve de Manuel de Falla al Teatro de la Maestranza de Sevilla, que acogerá la obra del compositor gaditano los próximos 18 y 19 de marzo, Ainhoa Arteta ha reaparecido ante los focos. La cantante lírica, encargada de ponerse en la piel de Salud, la protagonista, ha asistido a la presentación de la función que podrá disfrutarse este fin de semana. En este evento la vasca, de 58 años, ha contado cómo se encuentra actualmente tras haber pasado por un complicado bache de salud y a nivel personal.

Arteta, que dará vida en la obra a una mujer gitana del Sacromonte que teme que su novio, un señorito andaluz, rompa con ella y elija a otra de mejor condición, se ha mostrado tranquila y sosegada en esta cita. Tanto es así, que ha querido sincerarse sobre los duros momentos que ha atravesado y de los que está recomponiendo todavía a día de hoy gracias a su trabajo y a la gran ayuda de la fe, que ejerce un rol fundamental en su día a día. "Yo rezo muchísimo. Sé que hay un más allá, que no morimos, que muere el cuerpo, pero el alma no. De eso estoy tan convencida que rezo rosarios y pido mucho a Dios", ha comenzado diciendo a los micrófonos de Europa Press: "La verdad es que sí, que me ha ayudado mucho en momentos muy complicados", ha reconocido abiertamente.

Tal y como ella misma ha explicado, en los últimos tiempos ha hecho frente a "momentos muy duros, muy difíciles, y una depresión con dolores", algo que ha encarado y que ahora, pasado el tiempo, ve con perspectiva. Además de los altibajos del pasado año, 2021 fue especialmente complicado: padeció la covid y sus secuelas y un cólico nefrítico que derivó en una septicemia casi mortal, se sometió a varias intervenciones y la amputación de un dedo, sufrió la pérdida de su voz y, finalmente, se separó de su cuarto marido, Matías Urrea. "Poco a poco, me estoy reponiendo y la verdad es que volver aquí, a la ópera, ha sido parte también de mi alegría y para reponerme", ha agregado con una actitud visiblemente serena.

La intérprete nacida en Tolosa, que el pasado mes de noviembre se veía obligada a abandonar definitivamente Dúos íncreíbles, el programa de Televisión Española conducido por Juan y Medio en el que participaba, por enfermedad, volverá a subirse al escenario de la ciudad andaluza. Lo hará con la fuerza que le caracteriza y la pasión que siente por su trabajo: "Es una ópera maravillosa que no sé cuántas veces más podré hacer. La verdad, es para mí un privilegio poder volver a interpretarla", ha expresado emocionada, al tiempo que ha recordado la temporada en la que la representó en el madrileño Teatro de la Zarzuela en época de Covid.

La vida breve es para la soprano un regalo profesional y "un auténtico placer" formar parte de un proyecto de estas características. Una vez ponga el punto y final a estos días tan especiales, la artista de ópera, que tiene gran repercusión internacional, se enfocará en la obra Trato de favor, que acogerá el Teatro de la Zarzuela desde finales del mes de abril hasta el 21 de mayo y en la que estará acompañada por compañeros como la mezzosoprano lírica Nancy Fabiola Herrera o el tenor Enrique Ferrer: "Va a ser muy importante", ha dicho sobre la exhibición musical que dirigirán Andrés Salado y Emilio Sagi, que precederá al papel que interpretará posteriormente en La Carmen.