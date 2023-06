El emotivo vídeo con el que María Pombo presenta a su hija Vega: 'Duplicando amor'

Loading the player...

María Pombo no puede estar más feliz. La influencer acaba de dar la bienvenida a Vega, su segunda hija junto al empresario Pablo Castellano. Aunque el parto no ha sido nada sencillo, ya que la bebé ha nacido de manera prematura y a la empresaria la han tenido que realizar una cesárea, todo ha salido bien y ambas se encuentran sanas. Una alegría que se ha contagiado a toda su familia y amigos, que han celebrado la llegada de la niña mandando cariñosos mensajes a sus orgullosos papás. Entre ellos destaca el comentario de Marta Pombo, que ejercerá de madrina y que ha sido una de las primeras personas en visitar a la pequeña ¿Quieres conocer a Vega? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

