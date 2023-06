María Pombo explica los motivos por los que ha estado ausente los últimos días

María Pombo es una de las grandes estrellas de las redes sociales en nuestro país. Sus tres millones de seguidores están siempre pendientes de sus movimientos y cualquier ausencia les parece extraña y hace que salten las alarmas. Por ello, la influencer de 28 años ha mandado un mensaje para tranquilizar a todos aquellos que están preocupados por su "desaparición" de los últimos días. "Hay tantas cosas en mi vida. Lo principal es que estoy en la recta final del embarazo", ha explicado haciendo referencia a la pequeña Vega, que está previsto que llegue al mundo este mes de junio.

Una dulce espera a la que se le suma sus responsabilidades como madre de un niño de dos años. Martín, su primogénito, hace travesuras propias de su edad y además ha empezado la escuela infantil recientemente por lo que enferma más a menudo. "Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir. No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus tengo el cerebro completamente frito".

De la misma manera, la creadora de contenido ha confesado que se encuentra envuelta en una aventura que está dando un giro de 180 grados a su rutina. "Está habiendo cambios en mi vida bastante grandes que me generan estrés. Eso me hace estar bastante más desconectada por aquí porque no quiero aportar negatividad ni quejarme". Cabe destacar que la pasada semana, el portal de información Vanitatis publicaba que María había abandonado su agencia de representación, Soy Olivia, para unirse al proyecto empresarial de su amigo Marc Márquez. Por ahora, la esposa de Pablo Castellano no ha confirmado esta información ni ha dado más datos al respecto.

Lo que sí ha lanzado es un mensaje a todas aquellas personas que se estén planteando emprender su propio negocio. "He visto a mucha gente romantizando el ser empresario, por lo de ser tu propio jefe y no tener reglas. Yo, si volviese a empezar y volviese unos años atrás, pensaría muchísimo en qué invertir mi tiempo y mi energía porque si no inviertes mucho tiempo y energía sacar adelante una empresa es imposible".

Hay que recordar que María, además de ser influencer y trabajar como imagen de numerosas marcas de belleza y moda, es propietaria de dos firmas fashion: Tipi Tent con prendas juveniles y urbanas, y Name The Brand, también de ropa, pero más enfocada a eventos. De la misma manera, junto a su marido fundó La Martinuca, un restaurante a domicilio especializado en tortillas de patatas.

