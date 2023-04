María Pombo encuentra en los vestidos de 'crochet' la solución más cómoda para un embarazo con estilo

Aún quedan unas cuantas semanas para que dé comienzo el verano, pero después de estas minivacaciones de Semana Santa, las ganas de que llegue son más fuertes que nunca. Más aún si has tenido la suerte de pasar unos días junto al mar, como ha hecho María Pombo durante su último viaje, primero en las playas de México, y después en el sur de España. La influencer, que atraviesa el sexto mes de su segundo embarazo, ha apostado por la comodidad con una de las prendas más repetidas de su maleta. ¿Qué tienen estos vestidos de punto y crochet para que no quiera prescindir de ellos últimamente?

Uno de los últimos modelos que lucía en redes sociales era este minivestido de Mango con tejido crochet, confeccionado en punto grueso y con estampado geométrico. Tan solo cinco días ha tardado en agotarse esta prenda en tiendas, que cuenta con lista de espera en todas sus tallas. Desde que posó con el la semana pasada en su escapada a Almería, muchas chicas han visto en esta silueta el conjunto perfecto para llevar tanto a la playa como en la ciudad durante el entretiempo.

Pero no ha sido el único vestido de este tipo que nos ha hecho soñar con la temporada estival, pues durante su paso por el paradisíaco enclave de Playa del Carmen, escogió uno mucho más veraniego. Con este modelo de la firma NA-KD, fruto de la colaboración junto a Josephine H.J, se apuntaba a dos tendencias clave en lo que a vestidos se refiere, uniendo el diseño fishnet con las transparencias en esta pieza calada que contaba también con la espalda al aire.

Aún más colorido era este minivestido de punto de la firma The Ragged Priest que llevaba también en las playas mexicanas, un modelo multicolor con el que reafirmaba su predilección por este tipo de prendas. Y no es de extrañar, pues sus siluetas holgadas y la elasticidad que puede tener este material, hace que no sea necesario apostar por ropa específica de premamá. De hecho, ninguno de estos tres vestidos lo es: todos ellos se adaptan fácilmente a la silueta, creando looks tan cómodos como diferentes.