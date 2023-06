María Pombo desvela el secreto de maquillaje con el que sus ojos parecen más verdes

Tener al lado a una profesional para dejarte guapísima, es toda una suerte. Y María Pombo es una de las grandes afortunadas que no solo luce impecables maquillajes a cada evento que asiste, también aprende los secretos estrella que más tarde pone en práctica en casa. Hace unos días dimos con el truco viral para hacer un smokey eye en tan solo 10 segundos que ha puesto de moda una modelo nórdica, pero si prefieres una versión más sútil que llevar a diario, la madrileña ha desvelado el sencillo gesto, apto para las principiantes, con el que consigue potenciar su mirada y hacerla aún más bonita.

- María Pombo encuentra en los vestidos de 'crochet' la solución más cómoda para un embarazo con estilo

A raíz de compartir este truco en redes sociales, la cuestión más repetida entre sus fans y amantes de la industria de la belleza es de qué color tiene los ojos realmente. A pesar de lo que podemos pensar, los de la influencer son marrones con ligeras pinceladas en miel, pero es cierto que gracias a la destreza que maneja frente al espejo, pueden parecer un tanto más verdosos. ¿Cómo consigue este efecto tan impactante e ideal que nos ha dejado sin palabras y que aporta luz de forma instantánea? Muy sencillo, tan solo ha necesitado hacer uso de un producto que seguramente tienes entre tu colección: un lápiz de ojos marrón.

- María Pombo se despide del rubio y se inspira en Hailey Bieber para su nuevo look

Según afirman los estudios de la Fundación Visual de la Salud, tan solo el 2% de la población pueden presumir de esta tonalidad verde tan especial, y si no formas parte de este pequeño porcentaje como ella, no te preocupes, porque no hay nada que el maquillaje no logre alcanzar. He aquí el ejemplo que podrás poner en práctica hoy mismo y que nos ha conquistado. "Cada vez que lo hago la gente me dice 'que ojos más bonitos tienes', y yo... ¡truquitos!", confiesa María a sus seguidores. Jugar con las tonalidades y diferentes técnicas que existen, ¡es lo más divertido! ¿Tú también tienes un tono similar al de ella? Entonces sigue leyendo para descubrir cómo potenciar la mirada de manera sencilla y económica.

El secreto de maquillaje de María Pombo

En este caso la empresaria explica que simplemente maquilla delicadamente la línea de agua inferior y delinea el párpado superior, a la altura de las pestañas, con un lápiz marrón chocolate, consiguiendo un efecto precioso. "El color vino también queda muy bien", aconseja a aquellas que tengan los ojos de su tonalidad, la más común de todas. Aunque María utiliza un producto de labios, nosotras te recomendamos que uses uno específico para ojos para así no correr el riesgo de dañarlos.