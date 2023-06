El truco viral con el que conseguir un 'smokey eye' perfecto en 10 segundos

En plena época de bodas y celebraciones que requieren un estilismo acorde y especial -incluso cuando está lloviendo-, llega el turno del maquillaje. ¿Eres principiante en todo lo que se refiere a la brocha y las sombras? No te preocupes, porque sabemos cómo verte aún más guapa gracias a un simple paso con el que podrás potenciar tu mirada en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Aunque algunas de las tendencias opten por añadir detalles brillantes y delineados potentes esta temporada, siempre es una buena idea apostar por los clásicos con los que no existen margen al error, he aquí el ejemplo.

Entre todos los trucos de belleza virales del momento, por ejemplo, cómo desmaquillarte los ojos en tiempo récord o el consejo para crear un delineado sencillo con un resultado de diez, hemos dado con otro que te salvará de cualquier imprevisto FASHION. Seguramente alguna vez has oído hablar de la técnica smokey eye, una de las favoritas de las expertas que pueden elevar el makeup de manera exprés. ¿Nunca has probado a hacerlo en casa? Entonces, es el momento de embarcarte en esta aventura, sigue leyendo para descubrir el secreto que comparten las chicas que adoran la estética minimalista.

No necesitarás brochas ni cientos de productos que colocarr sobre el tocador, tan solo un espejo -preferiblemente con dirección a la luz natural- y un lápiz de ojos que combine con tu mirada y el look que lleves. Nosotras te recomendamos que comiences con un marrón básico que seguramente tienes entre tu colección atemporal, para así no fallar en el intento. Y gracias a la modelo noruega Gine Margrethe, gran amante de la industria beauty, hemos aprendido la forma de ahumar los ojos aptas para las principiantes, pero también para expertas.

Truco estrella para un 'smokey eye' perfecto

Aquí te presentamos el tutorial con el que podrás ponerlo en práctica hoy mismo y robar todas las miradas. Simplemente tendrás que delinear la línea de agua superior e inferior, cerrar los ojos, frotar los párpados con las yemas de los dedos delicadamente y culminar retocando el párpado superior añadiendo más producto y difuminarlo. ¿Preparada para lucir un maquillaje impecable?