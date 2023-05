Solo necesitas este truco viral y un disco de algodón para maquillarte los ojos como una experta

Para triunfar en una cita es esencial elegir bien el look que concuerde con tu silueta y sea fiel al dress code, ya sea con un vestido estampado o un dos piezas satinado, por ejemplo. Pero como ya sabrás, el detalle que marca la diferencia reside nada más ni menos que en la selección de los complementos como los zapatos y las joyas, y en el aspecto beauty, maquillaje y peinado. ¿Cuántas veces has deseado ser una experta en la brocha y pincel para replicar ese maquillaje que vistes en la pasarela o una campaña de moda? Pues tenemos una muy buena noticia que te va a solucionar ese dilema, porque hemos dado con el consejo más sencillo para que puedas pintarte los ojos en casa como si lo hubiera hecho un profesional. Solo necesitarás tener a mano un utensilio muy común que guardas en los cajones del cuarto de baño y utilizas todos los días.

¿No adivinas de qué se puede tratar? ¡De un disco de algodón! Sí, como lees. La nueva técnica que está buceando por las redes sociales, ha puesto a prueba a veinteañeras apasionadas de la industria consiguiendo resultados increíbles en muy poco tiempo. Así que olvídate de los conocidos trucos como el celofán o el lápiz colocado sobre el párpado, porque esta temporada veraniega serás la invitada más sensacional de la fiesta con una mirada de infarto con ojos ahumados y un eyeliner poco marcado si sigues los pasos virales.

Gracias a la creatividad de la influencer libanesa Serena Lakkkiss, apasionada del mundo de la belleza, ya no tendrás la excusa de salir de casa sin estar bien maquillada Con este genial truco apto para las más novatas, ha llamado la atención de miles de usuarias de alrededor del mundo que no esperaban para nada que este método funcionase tan bien y a la primera. Así que no importa si son pocas las veces has cogido una brocha, porque si imitas las sencillas pautas que marca en el tutorial que acumula miles de reproducciones y comentarios, lucirás unas sombras de ojos preciosas que te estilizarán.

El truco que necesitas aprender para maquillarte los ojos

Como muestra la creadora de contenido, lo único que necesitas es el mencionado disco de algodón que doblarás en dos veces, y la parte circular deberás colocarla sobre el párpado, que será el punto de partida. El consejo es comenzar aplicar la sombra de ojos que desees lucir con un pequeño pincel de pelo y repartirla bien por la zona hasta que quede uniforme. Si quieres, también puedes añadir el trazado negro, pero mejor que sea con una brocha muy fina y puntiaguada y que optas por hacer con otra sombra en crema en oscuro, para así crear el mismo efecto. Eso sí, ¡recuerda cambiar la posición del algodón y hacerlo sobre el lado lineal! Concluye con una buena capa de máscara de pestañas y... ¡serás la envidia de todas tus amigas! Al llegar a casa no olvides usar uno de los mejores desmaquillantes de ojos para dejar que tu piel descanse.