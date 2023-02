María Pombo y Pablo Castellano celebran su 'babymoon' en México en el ecuador del embarazo

María Pombo y Pablo Castellano no pueden estar más contentos. La influencer, de 28 años, y el empresario, de 36, ya se preparan para la llegada de su hija Vega, cuyo nacimiento está previsto para el próximo 16 de julio. Pero antes de que los meses sigan pasando, la pareja ha decidido celebrar su 'babymoon', una novedosa tendencia que consiste en hacer un último viaje romántico en pareja antes de dar la bienvenida al mundo al bebé. Lo hacen cumplidas las 20 semanas de embarazo y tras haber recibido noticias positivas en su última ecografía, realizada este lunes 27 de febrero: "Nos vamos súper tranquilos sobre todo y felices, por supuesto, porque son buenas noticias", ha confirmado la madrileña.

El matrimonio ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Cancún, México, un viaje muy deseado por ambos, pues es algo de lo que no pudieron disfrutar durante el embarazo de Martín, de 2 años. Al paradisíaco destino se han desplazado solos, sin el pequeño, que se quedará con su abuela paterna los próximos días en la nueva casa a la que acaban de mudarse. Pero antes de llegar al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde ha salido su vuelo hoy a las 15:30 horas en la Terminal 1, María y Pablo tuvieron ayer la ecografía de la semana 20, una prueba que, en palabras de la futura mamá era muy importante y de la que ambos salieron satisfechos y felices.

"Es verdad que en el segundo embarazo piensas todo mucho más porque ya vas sabiendo y vas teniendo más información... Entonces, aunque no iba nerviosa porque soy bastante positiva en ese aspecto, al final siempre tienes nervios. Salimos súper contentos y mañana nos vamos a México", reveló la creadora de contenido.

Tranquilos y verdaderamente emocionados por las jornadas de descanso y desconexión que les esperan, en las que tendrán unas temperaturas de entre 22 y 30 grados, la pareja ha llegado a la base aérea de la capital este mediodía. Lo han hecho con antelación, pues al tratarse de un trayecto de larga distancia se recomienda llegar con tiempo, y han aprovechado esas horas para comer una hamburguesa en una conocida cadena de comida rápida, algo que ya es toda una tradición para María. Durante su espera, Pablo, que ayer pedía a sus seguidores recomendaciones de películas o series de acción para disfrutar durante el vuelo, también ha felicitado públicamente a María García de Jaime, íntima amiga de ambos que hoy sopla las velas de su 27 cumpleaños.

Para María y Pablo la llegada de Vega es "el segundo milagro de nuestra vida más bonito del mundo", una auténtica bendición que llega para colmar de felicidad a la pareja y al pequeño Martín, con quien ya comparte rasgos similares. "Esa boca les hace definitivamente hermanos e hijos de Pablo Castellano", ha admitido María junto a una imagen en la que compara dos ecografías, una de cada niño, en las que se aprecia el evidente parecido entre ambos.

María, quien en un principio llegó a pensar que por su enfermedad (esclerosis) no volvería a ser madre, ya ha comenzado a preparar "el nido" para la llegada de la pequeña, colocando así algunos de los regalitos que le van llegando por adelantado y llenando los cajones con algunas de las prendas de ropa que a Martín se le han quedado pequeñas. Por su parte, los futuros padrinos de Vega, Marta Pombo, hermana de María, y José Castellano, hermano de Pablo, ya han manifestado la alegría que supone para ellos formar parte de un momento tan especial. "Me muero de la ilusión" dijo Marta, unas palabras que se suman a las declaraciones en las que José afirmaba que "no veo el momento de que estés con nosotros".

