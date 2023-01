María Pombo desvela si el bebé que espera es niño o niña y ¡su nombre!

La familia que han creado María Pombo y Pablo Castellano crece. Tal y como ellos mismos anunciaron hace una semana exacta, su segundo hijo está "en el horno", un bebé muy esperado que llegará cuatro años después de darse el 'sí, quiero' en una romántica boda que ¡HOLA! transmitió en directo. Ahora la influencer, que ha superado el tercer mes de embarazo y cuyo retoño tiene el tamaño de un donut, ha desvelado que ese bebé es una niña y que su nombre será Vega: "Qué ganas de conocerte", ha señalado junto al emocionante vídeo del momento en el que su familia al completo reacciona al enterarse.

Loading the player...

Antes de dar la gran noticia, María ha abierto las apuestas en su perfil social, en el que está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores, con un post en el que ha compartido algunos de los momentos previos a dar la buena nueva a su familia. Globos en color rosa y azul sobre el techo, sonrisas de emoción, predicciones de su círculo... "Os acabo de subir una foto para que hagáis vuestras apuestas sobre qué pensais que llevo en mi vientre, si niño o niña. Realmente lo sabemos desde hace un montón, desde el 1 de enero si no me equivoco, porque unos dos o tres días antes me escribió mi ginecólogo para decirme que tenía los resultados y me preguntó a quién llamar porque yo quería hacer el 'gender reveal' con mi familia" ha expresado la madrileña de 28 años.

María Pombo enseña su tripita de embarazada tras confirmar que espera su segundo hijo

VER GALERÍA

Tal y como se puede ver en las imágenes y ella misma ha revelado minutos antes, los encargados de comunicar el sexo del bebé fueron sus cuñados Álvaro López Huerta, marido de su hermana Lucía, y Luis Zamalloa, futuro esposo de su hermana Marta y padre de Matilda, la única hija que tienen en común, aunque realmente quien supo que se trataba de una niña desde el inicio fue este último. En el vídeo se ve cómo, mientras el resto de la familia se tapa los ojos, Martín va en un carrito sobre el que hay unos globos rosas y Álvaro y Luis pinchan el globo del que sale confeti del mismo color. Instantáneamente, Marta Pombo, Lucía Pombo, Gabriela Toral, José Castellano y los futuros abuelos comienzan a celebrarlo entre gritos y saltos de alegría y terminan fundiéndose en un sentido abrazo y aupando a Martín.

"Esto lo hicimos en el pueblo porque sabíamos que estaríamos todos juntos. Así que, antes de ir, me fui al típico sitio de fiestas y compré el típico globo gigante para explotar y que tuviera el confeti de color dentro, pero como yo no lo sabía, tuve que llamar a Zama y le dí el teléfono a la dependienta para que se lo dijera", ha agregado María, que fue la encargada de llevar el globo gigante -cuyo contenido desconocía- en su coche hasta el destino. "Compré globos azules y rosas y confeti rosa y azul. El único que lo sabía era Zama, pero como necesitaba ayuda se lo dijo a Álvaro y se encargaron de prepararlo todo para que fuera sorpresa", ha recordado con una sonrisa en su rostro.

VER GALERÍA

La empresaria ha admitido que estuvo tres días sin dormir antes del 'gender reveal', aunque, según ha contado, el resultado era lo de menos, pues "las dos cosas me venían bien": "Si era niño me venía muy bien porque sería el mejor amigo de Martín y si era niña pues genial porque siempre he soñado con una niña", ha concluido. "La mejor amiga de Matilda", ha agregado Marta, que, junto al resto de su familia con la única excepción de la futura abuela, tenía la corazonada de que iba a ser niña.

Pablo Castellano vive su mejor momento con María Pombo, pero no siempre fue así: 'No teníamos ni un euro en la cuenta'