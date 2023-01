María Pombo enseña su tripita de embarazada tras confirmar que espera su segundo hijo

María Pombo y Pablo Castellano han confirmado lo que era un secreto a voces. La pareja espera su segundo hijo para la próxima primavera y pese a que la influencer se ha mostrado muy arrepentida porque se haya sabido antes de lo esperado - reconoce que ella fue la culpable de que su embarazo se filtrara-, ha confesado que está muy ilusionada porque finalmente lo ha dado a conocer cuando ella ha querido. Tras el anuncio de la buena nueva, la empresaria, de 28 años, muestra por primera vez su tripita de embarazada en un vídeo de TikTok.

Loading the player...

VER GALERÍA

La influencer grabó el vídeo el pasado 31 de diciembre y aparece bailando mientras muestra sus primeras curvas premamá con una gran sonrisa en su rostro ante la buena nueva que está por venir. María aparece de frente y de perfil y en las imágenes muestra feliz cómo su tripa va creciendo. Tres años después de su boda con Pablo Castellano en Cantabria, publicada en exclusiva en la revista ¡HOLA!, la menor de las hermanas Pombo espera la llegada de su segundo bebé y asegura que "¡el amor se multiplica!".

En el vídeo María comparte cómo le dio la noticia a su marido, Pablo Castellano, de que esperan un bebé. " Papá, tienes que cerrar los ojos muy, muy fuerte, porque te va a hacer una ilusión esto... Súper cerrados, de verdad... ¡Ya!", se escucha decir a la feliz mamá en el vídeos deonde aparece su hijo Martín entregándole un test de embarazo a su padre, que se queda perplejo al verlo.

-La simpática reacción de Martín, el hijo de María Pombo, al abrir sus regalos de Reyes

VER GALERÍA

María Pombo se encuentra en el segundo trimestre de gestación y aún no sabe con completa seguridad si el bebé será niño o niña. Sus seguidores no han hecho más que darle la enhorabuena, aunque muchos han manifestado que ya conocían la noticia. El embarazo de María Pombo se filtró en noviembre durante su última visita al plató de La Resistencia, en la que difundió por error su estado de buena esperanza. Durante su entrevista, el presentador David Broncano le pidió que mostrara el las imágenes su móvil, en el que había 34.100 fotos y 8.373 vídeos. Entre todo ese material no pasó desapercibido una imagen de un test de embarazo, un selfie ante el espejo enseñando su barriga, y otra con cara de sorpresa tapándose la boca. Aquellas fotos provocaron un gran revuelo mediático, aunque en ese momento ella y su familia optaron por guardar silencio.

VER GALERÍA

"He estado tres meses recibiendo mensajes que, de verdad, podría escribir un libro. Pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias a los que lo sabíais y me habéis respetado sin decirme nada y a los que me habéis respetado y me habéis enviado mensajes con muchísimo cariño... De verdad, los necesitaba muchísimo", agradece la empresaria, que admite que ella lo filtro sin querer y se arrepiente mucho de haberlo hecho. No obstante, reconoce que a pesar de todo, se siente orgullosa de haber sabido gestionarlo pese a la presión de los miles de mensajes que ha recibido para que lo confirmara. "He sabido gestionar mis emociones y decirlo cuando yo he estado preparada. Así que me llevo eso y, de verdad, estoy tan, tan feliz...", ha admitido con la satisfacción de haber hecho público cuando ella ha querido.

-María Pombo y Pablo Castellano inician su mudanza: ilusión, lágrimas y el divertido comentario del pequeño Martín