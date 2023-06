María Pombo cuenta el susto que ha vivido en la recta final de su embarazo

Son días de fuertes emociones para María Pombo y los suyos. A sus 28 años, la influencer madrileña acaba de celebrar su 'baby shower' en compañía de su círculo más íntimo y cuenta los días para ver la carita a Vega, que llegará al mundo para acompañar a su hermano Martín y colmar el hogar familiar de alegría. Pero antes de vivir ese gran momento, para el que resta menos de un mes, la mujer de Pablo Castellano ha compartido con su comunidad virtual el susto que vivió la pasada noche, cuando parecía que la bebé iba a adelantar su fecha de nacimiento. ¿El motivo? Las múltiples contracciones consecutivas que tuvo en un breve período de tiempo que le impidieron pegar ojo.

A través de su perfil social, en el que ya ha superado la barrera de los tres millones de admiradores, María ha compartido las diferentes contracciones que sintió entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, que suman un total de nueve: "Yo esta noche contando contracciones", ha escrito junto a una imagen en la que muestra las horas en el reloj de su teléfono móvil. En ese instante, la madre de Martín, que experimentó por primera vez lo que es traer un bebé al mundo hace dos años y medio, sintió una señal a la que prestó suma atención y le hizo saltar las alarmas. Sin embargo, horas más tarde, descubrió de qué se trataba y el motivo que originó dichas contracciones.

"Resulta que se debían a que Vega ha decidido darse la vuelta y colocarse de nalgas. Lleva colocada y encajada perfectamente todas las semanas y ahora la tía decide hacer cambios de última hora", ha explicado la creadora de contenido después de someterse a un chequeo médico.

Afortunadamente, todo se quedó en un pequeño y anecdótico sobresalto y María ha podido continuar con normalidad con sus compromisos profesionales y rutinas, siempre escuchando las necesidades de su cuerpo, que se encuentra en la recta final del proceso de gestación. Precisamente unos días antes de este suceso la menor de las tres hermanas Pombo mandaba un mensaje tranquilizador a sus seguidores después de haber estado algo más "desaparecida" de lo habitual en su cuenta: "Hay tantas cosas en mi vida... Lo principal es que estoy en la recta final del embarazo", recalcaba entonces, cuando aprovechó para mencionar las responsabilidades adicionales que tiene al ser madre de un niño de dos años y la necesidad de atender sus empresas, lo que requiere gran parte de su energía.

"Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos, con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir. No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus tengo el cerebro completamente frito", señaló la joven, que aprovechó para contar que está viviendo "cambios bastante grandes" que le generan estrés, más allá de lo que comparte a través de la pantalla.

