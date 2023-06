Marta Pombo bautiza a su hija Matilda el mismo día que celebra su pedida de mano con Luis Zamalloa

Marta Pombo está viviendo un sábado lleno de emociones. La influencer y su prometido Luis Zamalloa, arropados por todos sus familiares y amigos, han celebrado el bautizo de su hija Matilda. María Pombo y uno de los hermanos del odontólogo han sido los padrinos de la niña, asumiendo la responsabilidad llenos de felicidad.

Para tan señalada ocasión, la hermana mediana de Lucía Pombo ha elegido un conjunto de dos piezas de lo más favorecedor. Se trata de un diseño de la colección de invitadas de la firma española Inés Martín Alcade compuesto por un top estampado de manga abullonada y una falda larga con vuelo. Un look que ha complementado con unas sandalias de tacón azul marino. La pequeña, por su parte, ha portado el clásico faldón de cristianar y una capota bordada.

Sin embargo, la jornada no va a acabar con el bautizo, sino que la cuñada de Pablo Castellano ha aprovechado que todos sus seres queridos estaban reunidos para festejar su pedida de mano. Una tradición que a muchos le parece anticuada, pero que a Marta le encanta porque le parece la oportunidad ideal de unir a ambas familias en un ambiente distendido para que se conozcan mejor antes del gran día. "Una mini boda, pero sin estrés. Es muy especial", bromeaba con sus seguidores.

Precisamente, para su enlace, Marta y el dentista también han elegido una fecha cargada de significado el 21 de octubre, coincidiendo con el primer cumpleaños de su primogénita. Con toda seguridad, Matilda tendrá un papel destacado en la celebración al igual que su primo Martín. La influencer quiere una ceremonia civil e íntima, de la que tiene casi todos los detalles cerrados. Aunque no quiere desvelar demasiado para sorprender a sus invitados va dando pequeñas pistas en su perfil público, como que llevará dos trajes diferentes.

Si bien es cierto que el mundo de las influencers se suele caracterizar por mostrar una realidad perfecta y edulcorada, la hermana de María Pombo hace alarde de sinceridad y no se reprime a la hora de hablar de algunos de los episodios más duros de su vida: la depresión. Cabe recordar que la creadora de contenido tuvo que dejar por un tiempo este trabajo, porque tras su divorcio de Luis Giménez, la dura situación derivada de la pandemia y una lesión de hombro, su salud mental se vio resentida y necesitó parar, pedir ayuda y así comenzar de 0 con más fuerza que nunca.

Un proceso de recuperación en el que han estado muy presentes sus padres y hermanas, a los que está muy unida, y su futuro marido con el que comenzó a salir en 2021". Zama (como se refiere a él cariñosamente) me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro. Me apoya, entiende mi situación y me acepta tal como soy", explicó Marta durante una entrevista con el youtuber Luc Loren.

