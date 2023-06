La doble celebración de Marta Pombo y Luis Zamalloa este fin de semana

Marta Pombo y Luis Zamalloa han elegido una fecha muy simbólica para su boda, el próximo 21 de octubre, día del primer cumpleaños de su pequeña Matilda. Aunque todavía quedan cuatro meses para el 'sí, quiero', ya tienen casi todo preparado y este fin de semana van a celebrar su pedida de mano, una tradición a la que sumarán el bautizo de su hija. "Este sábado hacemos el bautizo de Matilda, por fin la bautizamos a la pobre mía después de siete meses de vida y tenemos la pedida de mano. Va a ser un día muy emocionante", ha anunciado la 'influencer', de 31 años. "Y llevo un vestidazo superbonito que María (Pombo), cuando me lo ha visto, me ha dicho: 'Marta, parece que mides dos metros y medio y que eres fina, fina, fina...'. Me sienta como un guante", ha añadido sin parar de sonreir.

Marta cuenta las horas para esta doble celebración y ha explicado por qué es tan importante para ella la pedida de mano. "A muchas personas os chirría este tema porque lo veis algo superanticuado. El concepto yo entiendo que es anticuado, lo de pedirle la mano al padre, pero eso es que realmente ya no se hace", ha comenzado diciendo.

"El día de la pedida creo que es de los días más bonitos de la vida de una persona porque juntas a las dos familias, luego vienen tus amigos más cercanos a tomarse una copa, te mandan flores... vives una emoción... no sé, me parece algo precioso más allá del concepto de 'señor Vituco me da la mano de su hijuca Marta', algo que ya no se hace aunque creo que Zama igual dice unas palabrucas, que también me parece superbonito, expresar sentimientos, en fin, que para los que os parece antiguo lo entiendo, pero os juro que es un día superespecial de reunión, de disfrutar... no sé", ha explicado.

Una de sus seguidoras ha definido esta tradición como "una miniboda sin estrés" y Marta no puede estar más de acuerdo con ella. "No lo podría haber descrito mejor. Es de los días más especiales. Casi, casi más que el día de la boda".

Su historia de amor

Marta Pombo no pensaba que el amor volvería tan pronto a su vida tras separarse de Luis Giménez, pero Luis Zamalloa se cruzó en su camino y el flechazo fue inmediato. La primera vez que les vimos juntos fue el 30 de julio de 2021 en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella. En aquel momento ya se les veía muy felices. Sin embargo, no hicieron oficial su relación hasta el 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del odontólogo vasco. Aquel día la 'influencer' compartió una foto que no dejaba lugar a dudas y el siguiente mensaje: "Cosquillitas en el corazón. Muchísimas felicidades, moreno".

Desde entonces, no se han separado y han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos, comprometerse y convertirse en padres. "Zama me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro", dijo Marta en una entrevista concedida al youtuber Luc Loren en la que habló sobre la depresión que padeció. "Tiene un corazón enorme. Me apoya en todo. Entiende mi situación, me acepta tal como soy, con mis días buenos, con mis días malos, siempre quiere saber más de mi para ayudarme cuando no estoy bien", aseguró.