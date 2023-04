Marta Pombo acude con sus hermanas a ver los bocetos de su vestido de novia y da nuevos detalles de su enlace

Se intensifican los preparativos para la boda de Marta Pombo y Luis Zamalloa. Van a convertirse en marido y mujer el próximo mes de octubre y ya han comenzado a organizar todo lo necesario para tener su enlace soñado. La influencer está volcada en los detalles del vestido que llevará en su gran día y ha ido al estudio a ver los primeros bocetos acompañada de sus dos hermanas, a las que ha pedido opinión. "Estoy nerviosa, vas a ir tan guapa...", ha indicado María. "Me ha gustado muchísimo, ya tengo mis favoritos, me ha encantado", ha dicho Lucía. Además, ambas han reconocido sentir cierta envidia y tener ganas de volver a pasar por el altar.

Marta ha dado algunas pistas sobre cómo será el look nupcial: un vestido largo, increíblemente elegante, femenino y sutil. Este look que califica como "especial más que sencillo" lo combinará con un ramo de flores cuyo estilo aún no ha decidido y también quiere llevar una joya especial. Marta y Lucía, que contrajeron matrimonio en 2019 y 2022 respectivamente, usaron un anillo de su abuela, pero ella ha comentado que no podrá seguir con la tradición familiar porque "no me cabe".

La empresaria de 31 años no descarta tener varios vestidos para su gran día. Con el primero quiere representar "elegancia y sencillez", pero si se decanta por un segundo look le gusta la idea de "algo sexy". La boda será en Madrid, lugar en el que tienen fijada su residencia, y con toda seguridad la pequeña Matilda y su sobrino Martín tendrán un papel destacado. No en vano, los niños son los grandes protagonistas de la familia, que próximamente sumará un nuevo miembro con la llegada de Vega, la niña que esperan María y Pablo Castellano.

El 21 de octubre, día que los novios han elegido para su enlace, está lleno de significado y supondrá una doble celebración tal y como ha explicado la mediana de las Pombo. "Como dato curioso, esa era la fecha prevista de parto, aunque con el primer hijo siempre dicen que se retrasa. Queríamos casarnos en octubre sí o sí, independientemente de que fuese el mes que iba a nacer Matilda, y tuvimos que elegir esa fecha que era la que más nos cuadraba por otros compromisos que ya tenemos ese mes. ¡Y va Matilda y nace el 21 de octubre a las 12.16h. Boda y cumpleaños de Matilda".

Los momentos que han marcado su relaicón

El pasado mes de septiembre, días antes de convertirse en padres por primera vez, Marta y Luis anunciaban su compromiso. "No podemos ser más felices. Y como nos dijeron en el cole, el orden de los factores no altera el producto. Te quiero para toda la vida. Y Mati lo vivirá con nosotros", decía influencer junto a una imagen en la que muestra el anillo de compromiso. Las miradas de la pareja se cruzaron por primera vez en 2018, durante una sesión de fotos que hicieron de la firma Tipi en Bilbao, pero no fue hasta años después cuando empezaron a hablar. En verano de 2021 daban un paso al frente al oficializar su romance asistiendo a la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella y desde entonces han mostrado con total naturalidad lo felices que son con la bonita familia que han formado.