Marta Pombo anuncia emocionada que ya está mirando vestidos para su boda con Luis Zamalloa

Marta Pombo no pensaba que el amor volvería tan pronto a su vida tras separarse de Luis Giménez, pero Luis Zamalloa se cruzó en su camino y el flechazo fue inmediato. La primera vez que les vimos juntos fue el 30 de julio de 2021 en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella. En aquel momento ya se les veía muy felices. Sin embargo, no hicieron oficial su relación hasta el 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del odontólogo vasco. Aquel día la 'influencer' compartió una foto que no dejaba lugar a dudas y el siguiente mensaje: "Cosquillitas en el corazón. Muchísimas felicidades, moreno". Desde entonces, no se han separado y han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos, comprometerse y convertirse en padres.

VER GALERÍA

La pareja ha elegido una fecha muy simbólica para darse el 'sí, quiero', el próximo 21 de octubre, el día del primer cumpleaños de su hija Matilda. Aunque quedan siete meses para la celebración, Marta y Luis ya han comenzado con los preparativos. "Por fin hemos empezado los trámites del matrimonio civil", ha anunciado la 'influencer' con gran emoción. "Hemos abierto el expediente matrimonial, era un trámite que teníamos pendiente, que queríamos dejar hecho y firmado antes de la boda oficial, el 21 de octubre, porque ese día queremos que sea muy familiar y que nadie venga a leernos la cartilla, queremos que sea muy emotivo", ha declarado. Una vez realizado este trámite, Marta ha explicado que se casarán "cuando nos de fecha el notario". Además, ha adelantado que "todo lo importante" para que ese día sea mágico "ya lo tenemos reservado".

- Marta Pombo cuenta cómo fue el nacimiento de Matilda y los momentos más duros del posparto

La 'influencer' ha confesado que esta gestión burocrática no ha sido nada fácil. "Lo intenté hacer hace unos meses, pero me pedían tantos papeles al estar divorciada que me mareaba cada vez que tenía que abrir esa carpeta. Me preguntaba: '¿Dónde encuentro todo estos papeles que usted me pide, señoría?'. Ahora, por fin, empiezo a respirar".

VER GALERÍA

Marta se siente aliviada y con ganas de pensar en su vestido de novia. Tanto es así que ya ha ido a visitar a su diseñador de confianza. " Aunque queda muchísimo tiempo, me he empezado a poner nerviosa porque no sé con qué tipo de vestido me veo y como confío tantísimo en él quería ponerle sobre la mesa todas las ideas que tengo, porque son muy distintas, y decirle: 'Crea, crea que confío en ti".

VER GALERÍA

Para Luis será su primera boda mientras que para Marta la segunda. Cabe recordar que la 'influencer' se casó con Luis Giménez el 28 de septiembre de 2019 en Cantabria. A pesar de sus ganas por salvar la relación, decidieron poner punto y final a su historia de amor y continuar siendo amigos. "Nos hemos querido tanto durante nuestra relación que, para nosotros, acabar mal no era una opción. Nos queremos mantener en la vida de cada uno. Es verdad que ha habido un pequeño distanciamiento porque es sano para los dos, pero nos llevamos superbien, nos respetamos muchísimo y nos queremos mucho", declaró Marta.

Loading the player...

Marta Pombo, ¿a quién se parece su hija Matilda?