El rasgo inconfundible, según María Pombo, que la pequeña Vega ya ha heredado de su padre Aún no ha nacido y su madre ha inaugurado la quiniela de parecidos

María Pombo está exultante. Desde que hace dos semanas anunciase que está esperando su segundo hijo junto a Pablo Castellano, la influencer no ha dejado de compartir todos los detalles de esta ilusionante etapa con sus seguidores. Desde el disgusto que tuvo tras la filtración por accidente de su embarazo a sus miedos cuando temía no poder volver a ser madre. Ahora, mucho más optimista y emocionada tras anunciar que su bebé es niña y se llamará Vega, ha compartido unas de las primeras ecografías de la pequeña y para la feliz mamá las conclusiones son claras.

VER GALERÍA

"Esa boca les hace definitivamente hermanos e hijos de Pablo Castellano", ha escrito comparando las ecografías de Martín y Vega. A pesar de que aun se encuentra en el segundo trimestre de gestación, María ya reconoce algunos rasgos para ella inconfundibles, como es la boca de su padre, que también -y eso salta a la vista- la ha heredado su hijo mayor.

Pablo Castellano vive su mejor momento con María Pombo, pero no siempre fue así: 'No teníamos ni un euro en la cuenta'

VER GALERÍA

Aunque siempre ha asegurado que lo que de verdad le importa es "que venga bien", María Pombo no podía disimular su alegría comprobar que espera una niña. "Si era niño me venía muy bien porque sería el mejor amigo de Martín y si era niña pues genial porque siempre he soñado con una niña", contó tras asegurar que estuvo tres días sin dormir antes del gender reveal. "La mejor amiga de Matilda", dijo tras la divertida fiesta Marta, su hermana y madrina de la pequeña que, junto al resto de su familia con la única excepción de la futura abuela, tenía la corazonada de que iba a ser niña.

María Pombo y Pablo Castellano anunciaron hace ya dos semanas lo que era un secreto a voces. Martín va a convertirse en hermano mayor y él ha sido el protagonista tanto del vídeo en el que le daba la noticia a su padre y que la influencer compartió con sus seguidores, como del emotivo momento en el que conocieron que tendría una hermanita. Como curiosidad, María ha contado que la primera que descubrió su embarazo fue su gran amiga María García de Jaime en la fiesta Glow Filter, celebrada el pasado 8 de noviembre. Le preguntó si estaba con la regla y María respondió que no. Se dio cuenta entonces de que llevaba varios días de retraso y a la mañana siguiente, cuando se hizo el test, se confirmó la mejor de las noticias.