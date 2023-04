Del rincón favorito de su nueva casa a sus ilusiones: hablamos con Pablo Castellano antes del nacimiento de su hija Vega

Pablo Castellano atraviesa un momento muy dulce. En lo laboral, no hace más que cosechar éxitos con su empresa familiar enfocada a la construcción y rehabilitación de interiores, Grupo Archarray, en la que trabaja con su hermano Jacobo. Aunque es con diferencia su proyecto más longevo, en los últimos meses ha arrancado ilusionantes retos profesionales, muchos de ellos junto a su mujer, María Pombo. De su mano también vive una temporada inmejorable, pues ambos cuentan las semanas para el nacimiento de Vega, su segunda hija, que llegará al mundo este verano para acompañar al pequeño Martín, que ya tiene dos años, y colmar de felicidad el hogar. Hablamos con el empresario sobre sus ilusiones, su reciente mudanza al nuevo domicilio familiar y sus planes para este verano en la presentación de la nueva edición limitada de 6 botellas inspiradas en las 6 décadas de James Bond que ha lanzado al mercado The Macallan.

The Macallan te ha elegido para presentar la nueva edición limitada de 6 botellas inspiradas en las 6 décadas de James Bond en la gran pantalla. ¿Eres fan de sus películas?

Sí, siempre lo he sido, desde pequeño, siempre me han encantado todas. En la época de Nintendo 64 que sacaban los juegos, yo los compraba.

¿Crees que compartes alguna cualidad con el personaje?

El ímpetu a la hora de querer hacer algo y sacarlo adelante.

¿Por qué decidiste aceptar formar parte de esta campaña?

Porque The Macallan me parece una muy buena marca y en especial me gustaba el enfoque que le dieron al evento de 007.

Ahora que estás inmerso también en tu faceta como influencer, ¿qué es lo que más te gusta de este sector?

Poder tener la grandísima oportunidad de trabajar con marcas como The Macallan y conocer a muchísima gente que si no hubiese sido por esto no hubiese conocido.

¿A qué cuatro influencers que no formen parte de tu familia elegirías para brindar con estas botellas?

Sin duda, a Tomás Páramo, Marcos Plaza, Tomás Laso y Gotzon Mantuliz.

Este lanzamiento es un homenaje al proceso creativo de todas las películas del icónico Agente 007. ¿Qué importancia tiene la creatividad en tu vida?

Bastante, además de en la parte de influencer, para mi empresa de construcción tiene mucha importancia por todo el tema de proyectar una casa, un espacio, un restaurante. A la hora de encontrarte con un espacio sin nada, ver con creatividad e idearte cómo sería, para vivir o estar en ese espacio.

Hace más de 8 años hiciste tus primeros pinitos como actor en la serie Byb. ¿Te gustaría volver a encarnar a algún personaje en la pequeña pantalla o dar el salto al cine?

He dicho en alguna ocasión que no me veía porque no me considero buen actor delante de una cámara, pero nunca digas nunca. Siempre se te pueden presentar oportunidades en la vida que no puedes dejar pasar y hay que aprovechar e ir para adelante. A día de hoy no está en mi mente, pero nunca se sabe.

¿Qué proyectos profesionales te mantienen ilusionado ahora mismo?

La verdad es que todos los que tengo en mi vida me mantienen muy ilusionados. Principalmente Archarray, pero también Tipi Tent, Name The Brand, La Martinuca, SuaveFest y Wasting Time, que va super bien y va creciendo muy rápido. Todos los días es un reto nuevo con cada uno de ellos. Todos acaban de nacer ahora hace un año o dos, menos Archarray que llevamos 12, pero igual, todos me mantienen muy ilusionado.

Acabas de instalarte en tu nueva casa junto a tu familia. ¿Ha sido fácil el cambio y la adaptación para todos?

Ya sabemos que los finales de obra siempre son complicados y siempre hay remates, eso siempre complica las cosas y las mudanzas, que no son fáciles. Pero estamos muy bien, después de un mes que ha pasado de estar instalados ya sentimos la casa como un hogar.

¿Cuál es el espacio que más disfrutas de tu casa?

La verdad es que disfrutamos todos, cada espacio tiene su historia y es para una cosa distinta y disfrutamos todos, pero ya sabemos que todas las reuniones con amigos siempre acaban en una cocina, así que, por decir uno, podría decir la cocina.

¿Cuál es la clave para llevar tu propia empresa, colaborar con distintas marcas, ser un padre presente y mantener la magia en el matrimonio sin desfallecer en el intento?

Esto es como todo. Hoy en día, gracias a Dios, muchas cosas de mi trabajo son por teléfono o email y consigo llevarlo bien. Con Archarray tengo que ir a las obras, pero ya no es como antes que iba todos los días. Ahora cuento con un buen equipo técnico en el que confío y delego mucho en esas personas y voy puntualmente. Y en el resto de las empresas y colaboraciones con Instagram, ni yo lo sé y seguro tengo muchas cosas que mejorar en muchos aspectos porque es complicado. Es una pregunta que me hago muchas veces y ni yo mismo me la sé responder.

¿Qué planes tenéis para este verano en familia?

Lo de siempre, este verano nos iremos al norte a disfrutar. Ya Vega habrá nacido así que nos iremos toda la familia a estar juntos, desconectar y disfrutar del norte.

