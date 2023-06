María Pombo y Pablo Castellano dan la bienvenida a su segunda hija, Vega

María Pombo y Pablo Castellano ya son padres de su segunda hija, una niña llamada Vega que ha convertido a Martín en hermano mayor a los dos años y medio. Los orgullosos papás están felices y, según hemos podido saber, tanto la influencer, que ha dado a luz antes de lo esperado ya que salía de cuentas el 16 de julio, como su bebé se encuentran bien. "El imprevisto más feliz de nuestra vida", escribía el emocionado papá la tarde del lunes. Una nueva alegría para la familia Pombo que no deja de encadenar buenas noticias después de celebrar hace tan solo unas semanas el bautizo de Matilda, la hija de Marta y Luis Zamalloa, que además, aprovechó la fiesta para pedir matrimonio a su novia. María, como ya ocurrió con su primer hijo, ha dado a luz en el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y si todo va como hasta ahora podría volver a casa mañana mismo con su bebé en brazos.

Son muchos los cambios que han vivido María y Pablo en este último año y que culminan con la llegada al mundo de la esperada Vega. Hace unos meses se mudaron a una nueva casa, que acaban de reformar y que ahora verá crecer al nuevo miembro de la familia. Además, con Martín creciendo a pasos agigantados, gestionar el cambio al colegio o el paso de la cuna a la cama, han sido otros de los quebraderos de cabeza de sus padres que, como es habitual, compartían con todos sus seguidores cómo lidiaban con cada uno de los contratiempos.

María ha vivido un embarazo muy lejos de ser tranquilo, aunque, afortunadamente, lo más importante que es su salud y la de la niña han estado a salvo. "Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir. No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus tengo el cerebro completamente frito", contaba la influencer cuando afrontaba ya la recta final.

A pesar de todo, tanto María como Pablo esperaban a Vega con muchísima ilusión, la misma con la que comunicaron la noticia a sus seguidores el pasado mes de enero. Tal y como ella confesó posteriormente, se trata de un bebé muy buscado. "Pensaba que no podría volver a ser madre por mi enfermedad", ha dicho sobre las preocupaciones que tenía antes de confirmar la buena nueva. A pesar de que no hizo público su estado hasta la semana 14 por precaución, lo cierto es que en noviembre se filtró accidentalmente la noticia en el plató de La Resistencia, cuando al mostrar su teléfono móvil, los espectadores con mayor agudeza visual detectaron una fotografía de un test de embarazo. En un principio, la situación entristeció a María, pero todo ha quedado atrás con la llegada de Vega.