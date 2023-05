Sara Carbonero recuerda lo difícil que fue para su hijo Martín irse a vivir a Oporto

Sara Carbonero recuerda con mucho cariño su etapa en Oporto, ciudad en la que estuvo viviendo cinco años, de 2015 a 2020. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, pues a Martín le costó bastante adaptarse al cambio a pesar de su corta edad. "Cuando nos mudamos de páis, llegamos a un sitio nuevo, cole nuevo y fuimos al médico con mi hijo mayor más veces que en toda nuestra vida. Le dolía la tripa y también la cabeza. Era constantemente y te preocupabas muchísimo porque era muy pequeño", ha contado en una charla para la Fundación Colacao en la que ha abordado, desde su propia experiencia, el tema del bullying para darle visibilidad.

"Para mí era la primera vez que ocurría algo así porque hasta entonces siempre que había ido al médico había un diagnóstico claro, pero esto era muy recurrente hasta que, efectivamente, un médico nos dijo: 'En este caso yo no te voy a decir lo qué le pasa, lo tienes que averiguar tú en casa, habla con él, pero es algo emocional'", ha añadido.

Según ha explicado la periodista, Martín "transformaba la tensión en un dolor real", por eso, desde entonces, cada vez que tiene algún tipo de molestia física, actúan de otra manera. "Antes de irnos pitando al médico vemos si al día siguiente tiene un examen o si ha podido ocurrir algo en un entrenamiento". La periodista, de 39 años, ha aclarado que todo lo que le ocurrió a su hijo en esa época fue debido a una mudanza, pero es consciente que estas señales psicofísicas se acentúan en casos de bullying. "Esto yo lo cuento ante un caso de cambio, pero imagínate ante una situación de tanto tormento, de un acoso... ¿Qué no le va a doler al niño?", ha reflexionado.

Sara ha reconocido que desde que es madre necesita conocer más sobre el bullying. "Hay mucha información, pero creo que todavía faltan muchos pasos por recorrer. Quiero saber qué herramientas debemos usar los padres, cómo identificar cuándo es un caso de bullyng y cuándo no, cómo empoderar a nuestros hijos ante las amenazas.... Me parece muy interesante el papel del testigo, cómo hacer que nuestros hijos no se callen ante un caso de injusticia hacia un compañero", ha manifestado.

En esta charla también se ha tratado el tema del bullying desde otra perspectiva: ¿qué ocurriría si son tus hijos los acosadores? "Yo ahora, por sus perfiles, no creo que vaya a ocurrir, pero sí me lo he planteado", ha respondido Sara con total sinceridad. "¿Cómo actuaría yo? Pues como en cualquier caso en el que hay una víctima, aunque tu hijo sea el que está ejerciendo un daño. Hay que ayudar primero a tu hijo, que también es una víctima, y luego a la otra persona. Y perder la vergüenza, identificar qué pasa", ha matizado.

Sara cree que la comunicación es clave para detectar el bullying y poder intervenir antes de que la situación se torne más difícil. Por eso, intenta hablar con sus hijos sobre este tema y cuando lo hace evita cualquier distracción. "Sé que cuesta mucho, que todos tenemos muchas obligaciones, muchas inquietudes, pero yo, al menos, en mi caso personal, me he dado cuenta de lo productivo que es cuando les dedicas un tiempo de calidad a tus hijos", ha dicho.

"Lo primero de todo: fuera pantallas. Mi lugar es el coche y me encanta jugar a qué ha sido lo mejor y lo peor del día. Al ir conduciendo no hay distracción, ellos van detrás, no les miras a los ojos, no se sienten intimidados y a mí me funciona", ha explicado. De hecho, gracias a este juego Martín y Lucas le contaron lo que ocurría en el colegio con uno de sus amigos. El niño en cuestión, tal y como ha revelado Sara, lo estaba pasando muy mal porque su madre acababa de morir y no terminaba de encontrar su sitio en el patio. No le gustaba jugar al fútbol, entonces con los niños no encajaba, y quería jugar con las niñas, pero las niñas no le dejaban. "No quiere decir que lo tenga todo controlado, seguro que habrá algo que se me escapa", ha puntualizado tras exponer este caso en contreto.

Por último, la periodista ha hablado sobre el cyberbullying. "No hay que estigmatizar las redes sociales, lo que pasa es que ahí hay mucho anonimato, muchísimo cobarde. A los que tenemos una cierta exposición se nos puede juzgar o criticar y nuestros hijos pueden llegar a sufrir. A mí eso me da un poquito de miedo. Los míos son muy pequeños todavía. Tienen seis y nueve años, prácticamente no tienen acceso a un teléfono o una tablet", ha manifestado antes de contar otro caso de acoso sucedido en el colegio de sus hijos. "El papá de uno de los niños es actor y estuvo hace poco en un concurso de televisión y salió mal, y me contaba uno de mis hijos que a este niño toda esa semana le habían dado mucha caña con eso. Ahí encontraron otra vía que también hace sufrir mucho al niño", ha lamentado.