Natalia Almarcha habla por primera vez de su amor con Risto Mejide durante su último viaje

La relación sentimental de Risto Mejide y Natalia Almarcha atraviesa un dulce momento. La feliz pareja ha aprovechado el fin de semana de altas temperaturas para descansar en un idílico entorno playero en el que han degustado una apetecible paella, una jornada muy especial porque la joven graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética ha dedicado públicamente unas tiernas palabras al publicista. Un cariñoso y significativo gesto que evidencia que su amor marcha sobre ruedas.

La nueva ilusión de Risto ha escrito un mensaje en su perfil social que el barcelonés, de 48 años, no ha dudado en compartir en su cuenta, en la que está a punto de alcanzar el millón y medio de fans. "Mi ciudad favorita con mi persona favorita", puede leerse junto a la instantánea en la que se ve una gran sartén de paella con vistas al mar y cuya ubicación podría ser Valencia, pues es la ciudad natal de Almarcha y donde en la actualidad desarrolla su profesión en un establecimiento farmacéutico. Además de mencionar que es su lugar predilecto, la joven de 27 años ha agregado: "Gracias por cuidarme tanto y tan bien".

Esta es la primera vez que vemos un mensaje de ella dedicado a su romance con Risto Mejide, pues además tiene cerrada su cuenta social al público general. Aunque precisamente por esto no se sabe a ciencia cierta si en alguna otra ocasión ha redactado unas líneas cargadas de ternura al presentador de Viajando con Chester, lo que sí podemos afirmar es que se trata de la primera vez que este las comparte públicamente. Además, a través de la cuenta que tiene dedicada a su perro Kairo, un Red Shiba Inu, Almarcha ha denunciado los mensajes de acoso que recibe a diario por mantener una relación sentimental con el exmarido de Laura Escanes y se ha preguntado "¿Por qué la gente tiene una vida tan triste que tiene que opinar de los demás?".

Laura Escanes borra las huellas de su pasado con Risto Mejide

Las románticas palabras de Almarcha no son el único motivo que tiene a Risto en una auténtica nube. Tal y como él mismo ha expresado este lunes, se encuentra muy feliz porque el próximo domingo 23 de abril, con motivo de la celebración de Sant Jordi, estará firmando ejemplares de su recién lanzado libro Dieciséis Notas en el Fnac de Plaza Cataluña. A ello se suma el estreno de Got Talent All Stars, un formato muy bien recibido que vio la luz este sábado y en el que ejerce de jurado junto a Paula Echevarría y Edurne.

Por su parte, Laura Escanes, que celebró su 27 cumpleaños el pasado jueves en un gran momento personal y profesional, también ha sido protagonista de este penúltimo lunes de abril. ¿El motivo? Ha concecido su primera entrevista conjunta con Álvaro de Luna, su actual pareja, una entrevista en la que han abordado interesantes cuestiones referentes a su romance y en la que ha llamado especialmente la atención un detalle: el formato que han elegido para ofrecer este esperado coloquio.

La influencer y el cantante, de 29 años, han sido los invitados estrella para dar el pistoletazo de salida a la segunda temporada de Utameda, un vídeopodcast que Sindy Takanashi conduce junto a su pareja, Dario Emehache, en Podimo, plataforma donde la madre de Roma tiene su espacio Entre el cielo y las nubes. Sindy es, además de una de las mejores amigas de la creadora de contenido, la mujer que se enfrentó a Risto la pasada semana cuando este estrenó el último capítulo de Viajando con Chester, una entrega especial dedicada al asunto de la diferencia de edad en las parejas.

La romántica declaración de Laura Escanes a Álvaro de Luna a ritmo de Rosalía

La polémica entre Risto Mejide y Sindy Takanashi

Fue en el cierre de temporada del programa de Cuatro cuando Risto se hizo eco de la opinión que previamente Sindy había dado acerca de los vínculos sentimentales que este había tenido en la última década, romances "con chicas mucho más jóvenes": "Lo que me molesta es que esta chica es amiga de mi ex" dijo visiblemente afectado sobre ella ante los invitados, al tiempo que criticó que supuestamente desvelara información perteneciente a su intimidad "para atacarme de una manera pueril e inconexa".

A la mañana siguiente de la emisión Sindy emitió un comunicado en su perfil social en el que tachó de hipócrita y cobarde "hacer un Chester de este tema mientras no se permite que los colaboradores de otros programas que comparten productora con el suyo puedan abrir la boca sobre usted" y negó tajantemente haber hecho alusión a "cosas que yo haya presenciado". También expuso su idea de que tras la diferencia de edad entre un hombre mayor y una mujer joven "subyace una relación de poder".

El ‘momento favorito’ de Risto Mejide: su hijo mayor toca el piano mientras se come a besos a su hermanita Roma