Esther Aranda, de 'OT', pide explicaciones a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' por las duras críticas

Han pasado quince años de la emisión de la sexta edición de Operación Triunfo y una de sus concursantes vuelve a ponerse frente a las cámaras. Se trata de Esther Aranda, que fue la quinta expulsada de la academia y su paso estuvo marcado por las fuerte críticas que recibió de Risto Mejide, entonces miembro del jurado del talent presentado por Jesús Vázquez en Telecinco, que llegó a decir que había hecho la peor actuación del formato. Ahora la artista y el publicista se han reencontrado en Viajando con Chester, donde la cantante andaluza ha confesado lo mal que lo pasó por esos comentarios y ha querido que el presentador le resuelva la incógnita que le acompaña desde 2008: "¿Por qué tantas críticas conmigo? ¿Por qué tanto yo".

Esther le ha dicho al entrevistador que no fue fácil digerir todas las críticas que le hizo y que provocaron que el público la abucheara al cruzar la pasarela tras las valoraciones de Risto: "Conmigo te pasaste tres pueblos. Ahora me río, pero en aquel momento lo pasé mal". Ha recordado que en la primera gala, con el tema Las de la intuición, se sintió machada. "Perdóname, te veo berrear…No cantaste nada bien, dije esto es una broma, me están poniendo un cebo, esto es una actriz que

la han puesto ahí", ha explicado Mejide. Además ha reconocido que no se siente orgulloso de esas valoraciones, pero no se arrepiente "porque me ha hecho estar aquí".

El presentador ha explicado por primera vez a qué se debían todos esos comentarios que le dedicó tanto a ella como a otros concursantes de diferentes ediciones, frases lapidarias que lo convirtieron en una de las personas más mediáticas del momento. "Odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se le lo dije así a los productores antes de entrar. Dije que iba a decir lo que pensaba y no era bueno", recuerda. Aquella situación dio audiencia, pero su motivación no era el share sino que su objetivo era "ir a por el programa, a por el formato". Risto accedió a ser jurado de OT "para destruirlo" y cree que los concursantes fueron víctimas de esa meta que lo movía.

Risto, que hace unos días posaba por primera vez con su actual pareja, ha reconocido que fue idea suya invitar a Esther al programa y le ha pedido perdón públicamente por el daño que le pudo causar: "Quiero decirte con todas las letras que lo siento mucho, lo siento de verdad, que ojalá no hubieras tenido que pasar por esto". La artista ha asegurado que no le guarda ningún rencor y ha contado que el paso del tiempo le ha permitido ver todo con otra perspectiva. Aranda grabó un disco y participó en conciertos, pero decidió dejar la música y volver a trabajar de dependienta ya que necesitaba estabilidad económica y estaba cansada de la gestión de los mánager. Actualmente está volcada en su faceta empresarial y en la familia que ha formado.