Así se ha desenvuelto Natalia Almarcha, novia de Risto Mejide, en su primer acto tras confirmarse su relación

Durante la presentación del último libro de Risto Mejide, todas las miradas se posaron en Natalia Almarcha, quien acompañaba por primera vez al autor en un acto público escasas semanas después de ser fotografiados juntos. Se trataba, por tanto, de su presentación oficial como pareja. Medio año después de separarse de Laura Escanes, el presentador está ilusionado con esta chica de 27 años que es valenciana y trabaja en el sector sanitario. No está acostumbrada a moverse delante de los flashes y en el acto celebrado en el Teatro Real de Madrid hizo gala de esa timidez.

Natalia, con un traje tres piezas de color blanco, complementos dorados y su larga melena rubia ondulada, posó ante los medios al llegar al emblemático edificio situado en la Plaza de Oriente. Prefirió no fotografiarse con Risto para dar todo el protagonismo tanto al presentador como a su nueva propuesta literaria, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach. En el photocall, rodeada de personas del entorno de Mejide, se mostró muy natural y sonriente, pero al acceder a la sala en la que se llevó a cabo el acto, evitó hacer declaraciones. Ante las preguntas de las cámaras dijo "no valgo para esto" y, muy educada, dio las gracias varias veces por el interés.

En el patio de butacas, Natalia ocupó la primera fila y saludó a algunos de los asistentes, entre los que se encontraban Adriana Abenia, Edurne, Mariló Montero y Kike Sarasola. Con estos gestos dejó claro que es ya una más en el círculo del publicista, en el que parece estar muy integrada. Siguió con atención la presentación, que consistió en una entrevista de Risto con Mara Torres en un chester (un claro guiño a su programa) en la que ahondó en la historia que relata su libro: la relación que mantuvo Bach con Anna Magdalena, una soprano 16 años menor. Una historia de amor que guarda ciertas similitudes con su propia vida ya que se lleva 21 años con su pareja.

Al finalizar el acto, en el que estuvo firmando ejemplares a los asistentes, Risto se acercó a Natalia, a la que dio un beso furtivo en la mejilla. El presentador desea respetar el anonimato de su pareja, que no quiere ser mediática, y es muy discreto al hablar de esta relación. "Estoy enamorado sí, pero ¿sabes qué pasa? No lo quiero decir mucho porque parece que utilices tu vida privada para vender libros y no es mi intención", aseguraba. Almarcha es farmacéutica adjunta, graduada en farmacia, nutrición y dietética y ortopedia. Además tiene un máster en profesorado, adora hacer retratos y ha pasado por el conservatorio de música.

