La profunda reflexión de Máximo Huerta en el 'autorretrato' más emotivo junto a su madre

Máximo Huerta está atravesando una de sus etapas más agridulces. A pesar de su éxito profesional con la librería que abrió en su localidad natal (Buñol, en Valencia), su vida personal ha dado un giro de 180 grados al dedicarse en cuerpo y alma a su madre, Clara Hernández. Y es que, la progenitora está pasando por un momento delicado de salud. Clara está enferma, tiene demencia, y es por ello que el escritor ha decidido trasladarse a vivir con ella. El periodista está aprendiendo a disfrutar de los instantes y, prueba de ello son los que a veces comparte con sus seguidores.

VER GALERÍA

Las emocionadas palabras de Máximo Huerta sobre su madre

Para Máximo Huerta, Semana Santa es todos los días ya que la procesión va por dentro, y son contadas las ocasiones en las que decide expresarlo. Esta vez, el escritor ha hecho una emotiva reflexión sobre el inevitable paso del tiempo: "El mundo se derrumba y nosotros seguimos. A veces, como podemos. Otras, en la ficción de ser otros. Pero siempre en el recuerdo de saber qué hemos sido y de dónde venimos. Autorretato de madre e hijo en el mar, con la perra a los pies", escribía el que fuera ministro de Cultura y Deporte en su perfil público. En la imagen aparece Máximo, con una tímida sonrisa, junto a Clara, ambos con gafas de sol. De fondo, el sol, la playa y la buena temperatura de Altea en estas vacaciones previas al inicio del verano.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Máximo Huerta se deshace en elogios con su pareja: 'Dejó todo y se vino a vivir conmigo, su generosidad no tiene límites'

Lo que está claro es que Máximo Huerta quiere disfrutar de su madre. "He renunciado a muchas cosas. Por ello no me doy golpes de pecho, pero creo que hay que hacerlo. La cuido porque yo no me puedo quedar con la sensación de que no hice suficiente. Y eso sí que es egoísmo. Lo hago porque quiero quedarme tranquilo y feliz", le decía a Risto Mejide en su programa, el pasado mes de enero. Además de estar con Clara, hace unos días el escritor recibía la distinción de Hermano de Honor 2023 de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Valencia. Un logro que le hacía especial ilusión y que le llevaba a recordar directamente a su abuela Irene, quien asegura que "estará sonriendo con sus preciosos hoyuelos" donde esté.

VER GALERÍA

Canario, discreto y amante de la literatura: así es Juan Castillo, la pareja de Máximo Huerta

No es la primera vez que Máximo Huerta comparte con sus seguidores una imagen con la persona que le dio la vida. Es habitual ver en su perfil público algunos momentos con su progenitora, entre los que destacan los paseos y los ratos sentados al aire libre. Ante las preguntas que le han realizado algunos seguidores acerca de esta etapa de aprendizaje, qué es lo que él se está llevando, el propio escritor respondía: "Que la vida pasa muy veloz, demasiado. Un día eres niño, adolescente, creces y... tu madre se ha hecho mayor, y tú", destacaba. Para afrontar esta dura etapa, Máximo Huerta está contando con el apoyo de una de las personas más importantes de su vida: su novio Juan Castillo, con el que se turna en el negocio de la librería para que el periodista pueda estar con su madre.