Máximo Huerta se deshace en elogios con su pareja: 'Dejó todo y se vino a vivir conmigo, su generosidad no tiene límites'

Máximo Huerta está pasando por una situación de lo más complicada. Alejado de todo desde hace tiempo se dedica en exclusividad al cuidado de su madre, Clara Hernández, que sufre demencia senil. El escritor valenciano se ha abierto en canal para contar cómo está siendo esta nueva etapa, sus recuerdos en la televisión y su actual vida en pareja: "Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo, me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella", expresaba desde un primer momento en Viernes Deluxe.

A sus 52 años, el comunicador ha regresado a sus orígenes. Ahora tiene su residencia en Buñol (Valencia), su pueblo natal y el lugar en el que ha abierto una librería, La librería de Doña Leo. Este nuevo negocio le ha dado aire fresco a la situación que tiene en casa, aunque el periodista ha confesado que para él estar con su madre "está siendo un regalo", aunque no siempre sea fácil lidiar con una situación tan delicada "es complicado, pero sé que será un regalo cuando pase el tiempo".

Juan, su mayor apoyo

Desde que Máximo dejó todo por su madre, ha habido alguien que siempre ha estado junto a él en todo momento: su novio Juan Castillo. Y es que, el escritor está profundamente enamorado de su pareja desde que comenzasen hace cinco años. En él ha visto el amor a través de una profunda generosidad y entrega: "No es fácil hacer lo que él está haciendo por mí, dejar su isla y venirse a vivir a un pueblo pequeño y estar conmigo en el cuidado de mi madre, una mujer que a veces no recuerda quién es él y por qué está en nuestra casa", destacaba.

Máximo le contaba a Jorge Javier el secreto para enamorarse: "Para enamorarse de verdad y que estés feliz, tienes que salir como cuando vas a comprar ya comido. Si estás tranquilo y no vas buscando quien aparece alimenta para mucho". El periodista valenciana aseguraba estar mu feliz por haber encontrado a su compañero de vida. "Tengo una confianza absoluta en él, me siento querido, sonríe muchísimo, es guapo, hace mi vida mucho más fácil".

Además de ser su novio, Juan es también socio de la nueva librería de Máximo en Buñol. El comunicador ha desvelado que su historia de amor no surgió de la noche a la mañana: "Ese día nos vimos y sin más, pero a los pocos días vino a una presentación de un libro mío aquí en Madrid y después de aquello empezamos a quedar", contaba, añadiendo que les presentó un amigo en común, "vi una persona educada, elegante, con coquetería, con mirada potente".

La llamada con Ana Rosa Quintana

Máximo Huerta ha recordado sus 35 años, cuando estaba en la televisión y tenía "mucha fiesta en casa". Por aquel entonces su vida era otra. El que fuera ministro de Cultura y Deportes tan sólo una semana ha asegurado que de esos momentos solo echa de menos a sus amistades, porque no piensa que puedas llevarte bien con todo el mundo: "Esto no es un campamento de verano, es un trabajo que haces para la gente. Jamás me fui de cena con Ana Rosa. A Joaquín lo adoro y a mis compañeros de informativos", confesaba.

También ha confesado cómo fue su adiós de El programa de Ana Rosa -donde al principio se sentía ridículo-, en el que estuvo 11 años: "Dije, 'en verano me tengo que ir'. Ana Rosa me daba miedo, porque dices 'a ver qué va a decir' (...) La llamada fue quirúrgica. Entendió que yo me quería ir y fue una llamada limpia, no hubo romances", contaba, y continuaba diciendo que con la presentadora se sigue mensajeando y que está "al corriente de todo".

En cuanto a su relación con Bibana Fernández, Máximo Huerta ha resaltado lo siguiente: "Nos une mucha amistad, mucho consejo, mucha conversación, risa, fiesta, mucha cama", expresaba. Para el comunicador, la colaboradora de televisión es como "una pila, tiene mucha batería cargada, es un móvil de esos antiguos". Con ella mantiene similitudes, como la de ser hijos únicos: "Siempre da buenos consejos".

