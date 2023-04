Risto Mejide posa por primera vez junto a su novia ¡con dedicatoria musical incluida!

Risto Mejide parece haber comenzado con muchas ganas e ilusión una nueva etapa sentimental en su vida, la que le une a Natalia Almarcha. Desde hace bien poco, el presentador ya no esconde en absoluto el amor que siente por su chica y este fin de semana ha tenido un gesto con ella que lo dice todo. Se trata de la primera vez que el publicista comparte un posado con su novia, si bien la imagen tiene una particularidad que salta a la vista.

El ex de Laura Escanes ha querido tapar el rostro de su pareja con el símbolo de un corazón, si bien su intención no sería evidentemente la de proteger su identidad. En este caso, tendría que ver con la ironía y el sarcasmo que caracterizan la personalidad de Risto, donde aquí encontramos un buen ejemplo. Es decir, que tal vez lo haya hecho así en relación a las críticas que está recibiendo por la diferencia de edad que hay entre ellos (él tiene 48 y ella, 27).

Además, al enorme emoticono que aparece en la foto se une otro que vemos en la parte inferior derecha, donde sale un 'mini-yo' del conductor de Todo es mentira bailando al son de la música que suena. Precisamente, la instantánea de los dos mirando a cámara viene acompañada de fondo por una canción de Jorge Drexler, cuya letra resulta toda una declaración de amor por parte de Risto a Natalia.

"Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien...", dice el pasaje melódico del tema en cuestión que el comunicador catalán ha seleccionado para que se escuche. El rostro de Mediaset no se corta por tanto a la hora de transmitir a su novia lo a gusto que está a su lado, además proclamarlo a los cuatro vientos. Un síntoma de que lo suyo va muy en serio, aunque no lleven juntos demasiado tiempo.

La fotografía publicada hoy por Risto no se ha tomado este sábado, sino que corresponde a una jornada muy significativa para la pareja. Es la fecha en que ella lo acompañó en Madrid a un acto, algo que no había ocurrido hasta entonces. Fue hace menos de diez días, el pasado 23 de marzo, cuando el también escritor presentaba en el Teatro Real su último libro: Dieciséis notas. Su chica quiso entonces apoyarle en persona y ambos hacían oficial su relación de esta forma.

A raíz de aquello, el autor de El pensamiento negativo se vio envuelto en una espiral de comentarios sobre su último romance y fue él mismo quien quiso salir al paso de todos ello de manera contundente. "Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años", decía de ella, que trabaja como farmacéutica. "Pero claro, todavía no puede saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor", comentó con retranca el presentador.

